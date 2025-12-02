Финален концерт на „СИНЕСТЕЗИЯ“

Dogs ’n Dolls ще свирят в последната вечер на музикалния кинофестивал на 3 декември

На 3 декември 2024 г., от 19:00 ч., в залата на Младежки дом – Пазарджик ще се проведе заключителното събитие от програмата на музикален кинофестивал „СИНЕСТЕЗИЯ“ – концерт на джаз-ска формацията Dogs ’n Dolls.

Финалната вечер на фестивала ще предложи на публиката среща с един от най-интересните съвременни български ансамбли, познат със своя характерен стил – джаз-ска синтез, обединяващ богатата хармонична традиция на класическия джаз, с препратки към творчеството на Дюк Елингтън и Чарлс Мингъс, и енергичния ритъм на ска и реге. Dogs ’n Dolls се отличават с динамично сценично присъствие, висок професионализъм и концертни програми, които превръщат всяка среща с тях в силно емоционално преживяване.

Фестивалът „Синестезия“ се реализира в рамките на проект BG-RRP-11.021-0019 „ПазАРТджик – градът с голямо културно сърце“ по компонент 11 „Социално включване“, инвестиция 6 „Развитие на културните и творчески сектори“, процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“. Проектът се изпълнява от Община Пазарджик и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост.

