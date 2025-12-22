Финалът на първи етап от образователната програма на ВСС бе поставен с разговор на и.ф. апелативен прокурор на Варна Станислав Андонов с възпитаниците на ПГХРТ „Цар Симеон Велики“

Завърши първият етап от тазгодишното издание на образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Последната среща за тази календарна година беше реализирана от и.ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура – Варна – апелативен прокурор Станислав Андонов с учениците от ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ в град Провадия.

Акцент в разговора с младежите този път бяха негативните последици, до които води употребата на забранени субстанции. Прокурор Андонов обърна внимание на сериозните увреждания за здравето, които могат да предизвикат те, като уточни, че понякога еднократна употреба е достатъчна. Той подчерта, че няма безобидни или леки видове наркотични вещества, а въздействието им върху всеки организъм е различно и може да се окаже фатално. Даде конкретни примери от своята практика като прокурор, които онагледяват именно сериозните последици от употребата на наркотици.

„В желанието си да бъдат модерни и да бъдат забелязани, понякога младите хора са склонни да действат импулсивно и да не обмислят добре своите действия“, сподели наблюденията си Станислав Андонов, и не пропусна да предупреди учениците на професионалната гимназия по туризъм, че опасността от развиването на зависимости във всичките им форми е реална.

Младежите зададоха своите въпроси и изказаха мнение по темата. Те поискаха от своя гост да говори по-подробно за наказанията, които може да получи човек, извършил престъпление, свързано с наркотични вещества, и внимателно изслушаха неговия коментар по темата за шофирането на автомобил след употреба на наркотици или алкохол.

В заключение прокурор Андонов призова учениците да мислят винаги за своето бъдеще, когато избират как да постъпят, и да не рискуват мечтите си. Той бе категоричен, че правилата трябва да се спазват, а законите са създадени, за да пазят обществения ред и сигурността на всеки гражданин. „Колкото по-безкомпромисни сме към себе си и към околните по отношение спазването на общоприетите правила, толкова по-спокойна ще бъде заобикалящата ни среда“, обобщи на тръгване Станислав Андонов.

В хода на образователната програма, през 2026 година предстоят срещи на прокурори от Окръжна прокуратура – Варна и от Районна прокуратура – Варна с ученици от училищата, партньори на инициативата. Те ще разговарят с тях на различни теми в рамките на компетенцията си и ще отговарят по въпроси, които вълнуват младежите.

