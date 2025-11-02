Филмът “ Един грам живот“ тръгва по кината от 14 ноември

Новият филм на режисьора Атанас Михайлов – „Един грам живот” насочва светлината на прожекторите към един от най-наболелите проблеми в съвременното общество – употребата на наркотични вещества от ученици.

Сценарият е базиран на реални истории от националната инициатива „ЕДИН ГРАМ ЖИВОТ“, създадена от Мариела Кирова и Калин Таушанов.

„ЕДИН ГРАМ ЖИВОТ“ представя четири различни истории, които се пресичат в едно училище и в които са засегнати не само децата, започнали да употребяват по различни причини наркотици, а и техните приятели и семейства.

Филм, посветен на родителите, който напомня, че всяко дете има нужда от подкрепа, грижа и общност, която да го пази.

Режисьор и сценарист на филма е Атанас Михайлов, оператор е Емилиан Дечев, в ролите ще видим като актьора Ивайло Захариев, Калоян М. Патерков , Тервел Пулев, Доби Главинчева, Симона Йорданова, Павел Димчев, Лео Панов, Александър Везенков – Баскетболист #1 в България и Европа и много други.

Продуценти са Атанас Михайлов, Кино академия за таланти, копродуценти: Мариела Кирилова и Калин Таушанов, изпълнителен продуцент- Юлия Николова. Това е вторият пълнометражен филм на Атанас Михайлов след „Киберпрестъпност“, преминал успешно проверката на зрителите само преди година.

Създателите на „Един грам живот“ разкриват стряскащи истини за първия контакт с наркотици на децата, които на все по-ранна възраст опитват все по- разнообразни синтетични стимуланти.

„Когато започнах с наркотиците си мислех, че за да живея добре, трябва да взимам всеки ден един грам, а сега трябва да взимам всеки ден един грам, за да живея“ – с това противоречиво, безумно и тъжно изказване-изповед на персонаж от филма, създателите на „Един грам живот“ апелират за обединяването на усилия, за да предпазим живота и здравето на децата ни.

„С филма ЕДИН ГРАМ ЖИВОТ искаме да предадем своето послание на максимално много хора. Филмът е създаден, за да покаже проблема, а проблемът е в масовата употреба на наркотични вещества от деца“, споделя Мариела Кирова. Но също така, предлага и едно от възможните решения чрез реализирането на Програмата за ранна превенция в семейна и общностна среда „Един грам живот“. ‚Превенцията не е еднократен акт. Това е дълъг процес, който възпитава, утвърждава и обединява. Ние родителите трябва да се потрудим, за да дадем възможност на децата ни да имат шанса да изживеят качествен и пълноценен живот“, убедена е в мисията на филма Мариела Кирова.

ЕДИН ГРАМ ЖИВОТ се изпълнява с финансовата подкрепа на Община Бургас, Общински съвет по наркотични вещества- Бургас, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни- Бургас, Столична община – Програма ,,Европа“ 2025, от НПО ,, Клуб за граждански инициативи“.

Очаквайте от 14-ти ноември по кината от Alexandra Films!

