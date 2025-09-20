Филмът „Дяволски игри“ с безплатна прожекция за хора с високи изисквания

Публикацията ще се срещне с българската актриса Деси Тенекеджиева, която в копродукцията си партнира с Мики Рурк

На 27 септември 2025 г. (събота) от 17:00 часа в зала „Вапцаров“ на Висшето Военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ ще се състои безплатна прожекция на филма „Дяволски игри“. Събитието е насочено към хора със оценени потребности, като ще бъде осигурен жестомимичен превод. Целта е да се осигури равен достъп до културни събития и да се насърчи социалното включване чрез изкуство.

Прожекцията е организирана от Фондация „Стоян Камбарев“ в рамките на конкурса „Реализиране на иновативни социални дейности за интегриране на следните изисквания на уязвимите социални групи чрез финансиране на неправителствени организации от Община Варна“. Освен него Община Варна подкрепя новаторски проекти за социална интеграция и изграждане на по-приобщаваща културна среда.

Специален гост на събитието ще бъде родената във Варна българската актриса Деси Тенекеджиева, основател на Фондация „Стоян Камбарев“. Ако ще представите продукцията, като след края на филма зрителите ще имат възможност да се срещнат и разговарят с част от екипа. Това превръща прожекцията не само в културно събитие, а и в преживяване, създаващо диалог и истинска връзка между творците и публиката, споделят организаторите.

Българо-британската копродукция „Дяволски игри“ е драматичен трилър от 2025 г. на режисьора Бен Чарлз Едуардс. Сценаристи на лентата са Майк Шилиъм и Деси Тенекеджиева, като в нея американският актьор Мики Рурк си партнира с българските си колеги Димитър Николов, Илиян Стаменков, Емил Каменов, Светлана Янчева, Ованес Торосян, Бистра Окереке, Димитър Банекин, Михаил Мутафов, Елеонора Иванова и Радина Боршош. Всеки от тях придава собствена сила и плътност на историята, а ролята на Деси Тенекеджиева е сред най-ключовите и със силно драматично качество.

В психологическата драма с трилър елементи се преплитат теми за изкушението, моралния избор и последиците от човешките слабости. Сюжетът изгражда напрегната и многопластова история, която кара зрителя да постави под въпрос собствените си ценности и решения. Лентата е заснета през 2022 г. във Великобритания, САЩ и България.

