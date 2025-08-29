Филип Буков и Skiller ще ви разкажат детайлно и без задръжки кога петък вечер директно става „Неделя сутрин“ в Бургас

Ако след петък се събудиш в неделя, значи купонът е бил епичен.

Това го знаят най-добре Филип Буков,Павел Иванов, Христо Пъдев, Стоян Дойчев и Skiller, за които „Петък вечер“преминава директно в „Неделя сутрин“. Новият авторски спектакъл отново събира четиримата актьори с бийтбокс мастъра в продължението на комедията, посветена на бленуваната петък вечер.Музиката и цялото озвучаване, разбира се, са на Skiller. Режисьор е Ивайло Ненов, автор на текста – Ваня Георгиева, сценограф – Мирела Василева, а хореограф – Александър Манджуков.

Как ще завърши неделният ден се познава още от сутринта.

Единствената сутрин, която е способна да роди мечта и минути по-късно да я срине със земята.

Постановката е подходяща за лица над 16 години. Начало : 20:00

Билети : https://www.eventim.bg/bg/bileti/nedelya-sutrin-burgas-leten-teatr-1510214/performance.html

Билети :https://grabo.bg/burgas/nedelia-sutrin-09w62u3

Билети – каса Часовника – 0884025918

Билети : каса Летен театър – в деня на събитието, след 18:30 часа

Facebook

Twitter



Shares