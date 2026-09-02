Фестивалът на рибата и виното превзема Бургас от 3 до 7 септември

Пет дни музика, кулинарни изкушения, вино и забавления очакват жителите и гостите на града пред Експо център „Флора“

Бургас се подготвя за традиционния Фестивал на рибата и виното, който ще се проведе от 3 до 7 септември в пространството пред Експо център „Флора“ в Морската градина. Програмата съчетава музика, кулинария, винени дегустации, танци и разнообразни активности за цялото семейство, а входът е свободен.

Фестивалът започва на 3 септември от 18:00 часа с винено представяне и играта с публиката „In Vino Veritas“. Предвидени са още забавления за децата, концерт на Мариана Добрева и Самуел Мануелян и изпълнение на гръцката група SIRIS BAND.

Музика и млади таланти

На 4 септември на сцената ще излязат украинската формация FADIVI MUSIC и Kerana & Kosmonavtite, както и местни фолклорни и вокални състави.

Специален акцент ще бъде участието на младия бургаски талант Аделина Атанасова, която ще пее от 19:30 часа. Тя е солист на Детски хор „Милка Стоева“ и носител на първи награди от международни фестивали в Италия и Поморие.

Паеля, рибена чорба и кулинарни демонстрации

На 5 септември програмата започва още сутринта с куклен театър, детски състезания, танци и фолклор. От 17:00 часа националният шампион по паеля Николай Генчев и неговият съотборник ще направят специална кулинарна демонстрация преди участието си на Световното първенство по паеля във Валенсия на 20 септември.

Вечерта ще продължи с Бургаския духов оркестър, Дишо и Криси и Силвия Кацарова.

На 6 септември посетителите ще могат да проследят конкурса за най-добра рибена чорба на Бургас, кулинарна демонстрация на Giuseppe Magliaccio от Италия, винена дегустация и състезанието „Бързи ръце“. За децата са предвидени представление и сапунено шоу с балони, а вечерта ще завърши с концерт на MAMBO SONG от Венецуела.

Boney M Experience закрива фестивала

Финалният ден – 7 септември, ще предложи фолклорни и танцови изпълнения, семейни игри и занимания за малки и големи. Сред акцентите е огненото шоу на Wolves Family Show, а големият музикален финал ще бъде с Boney M Experience.

През всичките пет дни гостите ще могат да опитат разнообразни рибни и други кулинарни предложения, вина и напитки в непосредствена близост до морския бряг.