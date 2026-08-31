Фестивалът на пясъчните скулптури в Бургас с ново работно време от 1 септември

Пясъчният град в парк „Езеро“ ще приема посетители всеки ден от 09:00 до 20:00 часа и ще остане отворен до края на месеца

От 1 септември Фестивалът на пясъчните скулптури в Бургас преминава към ново работно време. Жителите и гостите на града ще могат да разглеждат впечатляващите фигури всеки ден от 09:00 до 20:00 часа.

Експозицията в парк „Езеро“ ще продължи да посреща посетители и през целия септември. Тазгодишното издание е вдъхновено от екраните и дигиталния свят.

Анимационни и видеоигрови герои оживяват в пясък

Сред скулптурите посетителите могат да видят популярни анимационни любимци и емблематични герои от известни видеоигри, пресъздадени в пясък с множество детайли и внушителни размери.

Зад създаването на пясъчния град стои трудът на 13 творци, превърнали тонове пясък в мащабни фигури и приказни сцени.

Фестивалът на пясъчните скулптури е една от традиционните летни атракции на Бургас, а тази година възможността за посещение ще продължи до края на септември.