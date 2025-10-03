Фестивалът „MASKA“ отваря нова страница – Русе става сцена на иновации, шоу и емоции

Международният фестивал „MASKA“ ще се проведе на 4 октомври 2025 г. на паркинга на зала „Арена Русе“.

Събитието се очаква да превърне Русе в епицентър на тунинг и дрифт културата, като събере на едно място някои от най-впечатляващите модифицирани автомобили, както и професионалисти от България и Румъния. Проявата обещава уникално преживяване, съчетаващо визуални ефекти и шоу на световно ниво. Организаторите от „Маска България“ обясняват, че фестивалът ще отвори нова страница в своята история с амбициозна визия и иновативен подход, като тази година дава възможност на всеки посетител да бъде активен участник в неповторимото преживяване.

От 11 часа на площадката пред Арената започва Tuning Show с програма, включваща изложение на тунинг автомобили, супер автомобили с въздушно окачване и коли, създадени по индивидуален дизайн на техните собственици. В обособената изложбена зона посетителите ще се запознаят с иновации от водещи компании в автомобилния сектор. Там ще бъдат показани и най-новите модели автомобили, които отразяват актуалните насоки в развитието на индустрията. Тунинг програмата ще завърши с беседа, посветена на безопасността на движението.

Нощният дрифт спектакъл „MASKA PLAY“, който няма аналог в България, започва на паркинга на „Арена Русе“ от 16:30 часа. Той ще предложи напълно нова концепция с впечатляващи визуални ефекти, професионални пилоти и сценография, вдъхновена от глобални развлекателни формати. Зрителите с предварително закупени билети ще имат възможност да се насладят на „Gymkhana Drift“ – дрифт с препятствия, на стънт шоу с мотоциклети и акробатични изпълнения, както и на уникално нощно дрифт шоу. За доброто настроение ще се погрижи DJ KSG, който ще поддържа високата енергия през целия спектакъл. В програмата са включени още много изненади.

Вечерната програма продължава с дългоочаквания „RUSE LIGHT & RHYTHM FEST“, който започва в 20:30 часа на паркинга на зала „Арена Русе“. Входът за събитието е свободен, а публиката ще има възможност да се потопи в лазерно, акробатично и огнено шоу, обединяващо музика и светлина в едно неповторимо изживяване. На сцената ще се изявят популярният български DJ и музикален продуцент D-TRAX и танцовата формация „Yoli Dance“. В програмата са включени атрактивни танцови изпълнения, акробатична хореография с ефектно лазерно осветление и огнено шоу, което ще впечатли както малки, така и големи. Кулминацията на вечерта ще бъде зрелищното светлинно шоу на световно ниво, водено от легендарния майстор на лазерите Анди Фолкнър, чиито спектакъл ще озари небето над Русе и ще се слее с ритъма на музиката в една истинска феерия от светлина и звук.

Организаторите и професионалните състезатели отправят апел към всички любители на високите скорости – адреналинът да бъде изживяван единствено на обозначени места, при стриктно спазване на правилата за безопасност.

„RUSE LIGHT & RHYTHM FEST“ се организира от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, „Тива Плюс“ ЕООД, „Холеман България“ ООД, ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД.

