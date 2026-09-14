Фестивалът „Изкуство без граници и възраст“ събира талант и поколения в парк „Лаута“

Панайот Панайотов ще бъде специален гост и председател на журито на събитието в Пловдив на 3 октомври

На 3 октомври от 14:00 часа парк „Лаута“ в Пловдив ще се превърне в сцена на музиката, танца и творчеството. Фестивалът „Изкуство без граници и възраст“ ще събере участниците в четвъртото издание на „Проект 60+“, както и гостуващи клубове и състави.

Специален гост и председател на журито тази година ще бъде популярният български изпълнител Панайот Панайотов.

Нова конкурсна програма

Нов акцент във фестивала е конкурсната програма, в която участниците от клубовете по „Проект 60+“ ще покажат наученото и създаденото през годината.

На сцената ще има песни, танци, стихове, театрални сценки и различни артистични изпълнения, които ще бъдат оценявани от професионално жури.

Към празника са поканени и други певчески и танцови състави на хора над 60 години, както и клубове и организации на хора с увреждания. Основното послание на инициативата е, че изкуството може да събира хората независимо от тяхната възраст.

Изложба и музикален финал с Панайот Панайотов

Посетителите ще могат да разгледат и изложбата „Снимки от старите ленти“, която ще върне публиката към спомени от миналото. Музикалните и танцовите изпълнения ще продължат и извън конкурсната част.

Кулминацията на фестивала ще бъде участието на Панайот Панайотов, който ще постави музикалния финал със свои популярни песни.

„Изкуство без граници и възраст“ е част от четвъртото издание на „Проект 60+“, реализиран от Национално сдружение за единство и партньорство с подкрепата на Община Пловдив. Проектът е включен в Културния календар на града за 2026 г.

Дата: 3 октомври 2026 г.

Начало: 14:00 часа

Място: парк „Лаута“, Пловдив

Посланието на фестивала е ясно: „Изкуството няма граници… И няма възраст.“