Фестивалът „Да бъдем заедно!“ събра деца и младежи със специални потребности на сцената на Старозагорската опера

Второто издание на фестивала за деца и младежи със специални потребности изпълни Старозагорската опера с музика, танци и емоции. Събитието продължава и на 27 септември при свободен вход

Второто издание на фестивала за деца и младежи със специални потребности „Да бъдем заедно!“ започна в Старозагорската опера. Близо 30 индивидуални изпълнители и групи ще представят своите таланти през двата фестивални дни.

Събитието се организира от Сдружение „Спаси Стара Загора“ със съдействието на Община Стара Загора.

Общественият посредник на Стара Загора Иванка Сотирова приветства организаторите, участниците и публиката при официалното откриване.

Тя отбеляза, че именно на сцената на първата извънстолична опера много таланти са поставили началото на своя творчески път, и призова участниците да продължат да споделят своите способности и да бъдат обединени.

„Дълбок поклон към инициаторите на това събитие. Знаем колко труд и старание са вложили в него. На добър час!“, заяви Иванка Сотирова.

Организаторите от своя страна благодариха на всички, които подкрепят инициативата и ги мотивират да продължават нейното развитие.

Пеене, пиано, рецитиране и танци

Близо 30 участници – индивидуални изпълнители и групи, ще излязат на сцената през двата дни.

Публиката ще може да види разнообразни изпълнения, сред които пеене, пиано, рецитиране и танци.

Членове на журито тази година са акад. Васил Герлимов – хореограф и председател на НЧ „Св. Климент Охридски-1858“ в Стара Загора, Дина Вълкова – председател на Сдружение „Спаси Стара Загора“, Ива Профирова – преподавател по флейта в НУМСИ „Христина Морфова“, Георги Пеев – поп и рок изпълнител и заместник-директор в столично училище, и Стефан Недялков – бивш преподавател по народно пеене и директор на социални услуги на територията на община Стара Загора.

Водещи на фестивала са Силвия Дойчинова и Елена Георгиева.

Всеки участник ще получи отличие

Всеки от участниците ще бъде награден с грамота и медал за участие. Освен наградите за първо, второ и трето място ще бъде връчена и награда на публиката, като зрителите могат да гласуват за своя фаворит.

Организаторите дават възможност и на желаещите да подкрепят конкретен участник със специална награда по свой избор.

Фестивалът подкрепя и благотворителна кауза

„Да бъдем заедно!“ има и благотворителна мисия. В Старозагорската опера са поставени дарителски кутии, а посетителите могат да разгледат благотворителни базари.

Събраните средства ще бъдат използвани за подкрепа на фестивала и неговото провеждане.

Фестивалът продължава на 27 септември 2026 г. от 13:00 часа, като входът е свободен.