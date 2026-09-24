Фестивалът „Да бъдем заедно!“ отново събира деца и младежи със специални потребности в Стара Загора

Второто издание на фестивала ще предложи музика, танци, награди, специални гости и възможност публиката да избере свой фаворит

На 26 и 27 септември 2026 г. Държавна опера – Стара Загора ще се изпълни с музика, танци и много емоции по време на второто издание на фестивала за деца и младежи със специални потребности „Да бъдем заедно!“.

Близо 30 участници – индивидуални изпълнители и групи – ще излязат на сцената през двата фестивални дни, а публиката ще стане свидетел на различни таланти – пеене, изпълнения на пиано, рецитиране и танци.

Началото и в двата дни е от 13.00 часа, а водещи на фестивала ще бъдат Силвия Дойчинова и Елена Георгиева.

Имената на членовете на журито ще останат в тайна до самото начало на събитието.

Колкото до участниците, всеки ще бъде награден с грамота и медал за участие, а наред с отличията за първо, второ и трето място ще бъде връчена и награда на публиката. Зрителите ще имат възможност да гласуват за своя фаворит.

Организаторите дават възможност и на хората, които искат да подкрепят конкретен участник предоставяйки специална награда по свой избор. Необходимо е единствено предварително да уведомят екипа на фестивала в деня на събитието или преди това, за да бъде организирано връчването ѝ.

Докато журито взема своето решение, програмата няма да спира. Публиката ще се наслади на изпълнения на старозагорски таланти – балетни състави, ансамбли и индивидуални изпълнители, които ще се включат като специални гости на събитието.

Фестивалът има и благотворителна страна. На място ще бъдат поставени дарителски кутии, а посетителите ще могат да разгледат и благотворителните базари, които ще бъдат допълнителна част от събитието. Събраните средства ще бъдат използвани в подкрепа на фестивала и неговото провеждане. Желаещите да помогнат могат да го направят и чрез банковата сметка „BG98FINV91501217887779“, обявена от Сдружение „Спаси Стара Загора“.

Записването за участие вече е приключило, но организаторите отправят покана към всички старозагорци и гости на града да бъдат част от събитието като публика и да подкрепят децата и младежите на сцената.

Фестивалът се организира от Сдружение „Спаси Стара Загора“ със съдействието на Община Стара Загора. Входът и през двата дни е свободен.

„Да бъдем заедно!“ отново ще събере на една сцена различни таланти с една обща идея – повече приемане, подкрепа и възможност всяко дете и млад човек да покаже това, което може и обича.