Фестивала на виното и фермерските деликатеси „Time for Wine“ започва в Плевен

Третото издание на Фестивала на виното и фермерските деликатеси „Time for Wine“ ще се проведе от 29 до 31 август 2025 г.

Всички събития в програмата са с вход свободен и ще са в двора на Регионалния исторически музей.

В инициативата отново се включва плевенският Институт по лозарство и винарство – в сградата на институцията на ул. „Кала тепе“ № 1 на 28 август /четвъртък/ от 10.30 часа започва открит ден, посветен на червения винен сорт грозде „Гъмза“ с включени изложба и дегустация на различни винени и десертни сортове грозде. В същия ден от 16.30 часа в Регионалния исторически музей ще бъде представен сборникът „Лозата, виното, времето и хората“ с доклади на специалисти от 19 научно-образователни и културни институти от страната и чужбина.

На 29 август /петък/ фестивалът отваря врати за посетители в 12.00 часа. В 17.00 часа започва представянето на 24-те участници в третото издание на инициативата – винопроизводители, занаятчии и майстори на фермерски продукти, а официалното откриване е в 18.00 часа. В първата фестивална вечер на сцената в двора на Регионалния исторически музей в 20.00 часа ще се качи Северняшкият ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“.

В съботния 30 август за посетители ще е отворено в 10.00 часа. В двора на Регионалния исторически музей в 11.00 часа ще започне workshop „Технология на винопроизводството“ – ас. инж. технолог Светослав Кръстев от плевенския Институт по лозарство и винарство ще представи основните етапи в създаването на вино от гроздето до бутилката. В 11.30 часа ще има концертно изпълнение за присъстващите. В 17.00 часа за желаещите да научат повече е следващата презентация „Вино и храна – изкуството на дегустацията“. Ас. инж. технолог Светослав Кръстев ще обясни как се съчетава виното с храната, как се избира подходящ сорт, каква е температурата на сервиране. Шеф Боряна Димитрова ще приготвя от 17.30 часа ястия на живо, като демонстрира специфични техники за готвене с вино.

Програмата продължава в 20.00 часа с класически джаз стандарти на саксофон от Венелин Андреев, след което от 20.30 часа е джаз концертът на свещи с Боби Вълчев и Биг Бенд Пловдив.

В последния ден 31 август /неделя/ посетителите ще могат да разгледат щандовете на изложителите и да пазаруват от 10.00 до 15.00 часа. Ученици от Професионалната гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамболийски“ в Плевен ще представят в 10.30 часа традиционните за региона ни сортове грозде, закриването на Фестивала на виното и фермерските деликатеси „Time for Wine“ и тегленето на томбола с награди за посетителите е от 11.30 часа.

Организатори на инициативата са Община Плевен и Туристическия информационен център, съорганизатори – Институт по лозарство и винарство и Регионален исторически музей – Плевен. Събитието е част от Програмата за развитие на туризма на Община Плевен за 2025 г.

