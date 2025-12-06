Фестивал на Коледната песен Хасково 2025

X НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА КОЛЕДНАТА И НОВОГОДИШНАТА ПЕСЕН – „All stars”

11 – 14 декември 2025 Хасково

под патронажа на г-н Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

В Хасково декември е месецът на хоровата коледна и новогодишна песен, защото в нашия град се провежда единственият по рода си Национален фестивал на коледната и новогодишната песен. Десетото издание на празника на хоровата музика е с мото „All stars” и от 11 до 14 декември 2025 година ще събере на една сцена всички звезди на хоровата музика. Фестивалът се провежда с финансовата подкрепа на Министерство на културата и е част от културния календар на Община Хасково и инициативите за отбелязване на 25 години от създаването на ОП „Младежки център” – Хасково. Най-добрите хорови състави от България в продължение на четири дни ще превърнат града ни в център на коледната музика, добротата и приятелството.

Програма

11 декември – четвъртък

16:30 – шествие на участниците с духов оркестър от Бизнесцентър1 до Мл. център;

17:30 – Откриване на фотоизложба „Първите 10” – фоайе Младежки център;

18:00 – Тържествено откриване на фестивала I фестивален концерт с участието на:

• детски „Орфей” при Младежки център – Хасково,

• хор „Бодра песен” при ЦПЛР – ОДК „Ат. Стоянов” – Шумен;

• детски хор „Добри Христов” ЦПЛР – ОДК – Варна

12 декември– петък

13:00ч. – 14:00ч. – изнесена сцена в ЕГ „Проф. Д-р А. Златаров” и СУ „Св. Паисий Хилендарски” с участието на детски хорове;

12 декември– петък – Концертна зала, Младежки център

18:00 – II фестивален концерт с участието на:

• сборна младежка формация при ЦПЛР – ОДК – Пловдив,

• детски хор „Милка Стоева” при ММЦ – Бургас;

• смесен хор „Родна песен” при ОНЧ „Заря – 1858” – Хасково;

• хор „Детска китка” при ЦПЛР – ОДК – Пловдив;

• смесен хор „Железни струни” при НЧ „Развитие – 1869” – Разград

13 декември – събота – НЧ „Проф. Асен Златаров”

11:00 – 12:00 – изнесена сцена – матине в с участието на:

• сборна младежка формация при ЦПЛР – ОДК – Пловдив;

• смесен хор „Железни струни” при НЧ „Развитие – 1869” – Разград

13 декември – събота – Концертна зала, Младежки център

11:30 ч. – III фестивален концерт и представяне на сборника “Коледен дар” на Х. Агасян с участието на:

• Хайгашод Агасян, ВФ “Морски песъчинки” – Бургас и „Арт войс център” – Пловдив

13 декември – събота – OНЧ „Заря – 1858”

18:00ч. –– IV фестивален концерт „ All stars” с участието на :

• детски „Орфей” при Младежки център – Хасково,

• хор „Бодра песен” при ЦПЛР – ОДК „Ат. Стоянов” – Шумен;

• детски хор „Добри Христов” ЦПЛР – ОДК – Варна

• детски хор „Милка Стоева” при ММЦ – Бургас;

• хор „Детска китка” при ЦПЛР – ОДК – Пловдив;

• Младежка филхармония „София” при НМУ „Л. Пипков” – София

14 декември – неделя

11:00 – V фестивален концерт „С песни край елхата”

Участват: всички хорове

