Фермери и занаятчии превземат Градския парк в Ямбол за два дни

Седемнадесетото регионално изложение ще бъде част от Фестивала на драконовите лодки и ще съчетае български традиции, местни продукти и елементи от китайската култура

Седемнадесетото регионално фермерско-занаятчийско изложение в Ямбол ще се проведе на 12 и 13 септември от 9:00 до 20:00 часа в Градския парк.

Шатрите на производителите и занаятчиите ще бъдат разположени при арката на парка, в непосредствена близост до моста над река Тунджа.

Този месец изложението ще бъде част от Фестивала на драконовите лодки, чийто домакин е Ямбол. Така посетителите ще могат да съчетаят срещата с българските традиции и местното производство с възможността да опитат китайски специалитети и да се запознаят с елементи от китайската култура.

От мед и шафран до местни вина и домашен хляб

На щандовете ще бъдат представени разнообразни продукти от региона – пчелен мед и пчелни продукти, билки, шафран, натурална козметика, изделия от лавандула, местни вина, сезонни плодове и зеленчуци.

Посетителите ще могат да открият още студено пресовани сокове, месни и млечни продукти, биологични брашна и масла, сладки изделия и различни видове хляб.

Сериозно място в изложението е отделено и на традиционните и съвременните занаяти. Майсторите ще представят български бродерии и изделия с народни мотиви, керамика, ръчно изработени сапуни и ароматни свещи, плетени играчки, вълнени сувенири, бижута и дървени изделия.

Сред предложенията ще има също народни носии, орнаменти с традиционни шевици и различни видове украса за дома.

Майстор ковач ще демонстрира занаята си пред публика

Специален гост на изложението ще бъде майстор ковач, който ще покаже изделия от ковано желязо и ще демонстрира пред посетителите тънкостите на традиционния занаят.

Предвидени са още демонстрации на рисуване с горещ восък, рисуване върху стъкло и ръчна изработка на бижута. Публиката ще може да наблюдава отблизо целия процес по създаването на произведенията.

Изложението се организира от фондация „Ямбол – вкус и традиции“ в партньорство с Община Ямбол и Ямболската търговско-промишлена палата.

След специалното двудневно септемврийско издание регионалните фермерско-занаятчийски изложения ще продължат да събират местни производители и майстори всеки последен четвъртък и всяка втора събота от месеца.