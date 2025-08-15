Фатме Шабан получи парична награда от Община Разград за постигнати високи спортни резултати 

Кметът на Община Разград Добрин Добрев изпълни решение на Постоянната комисия по младежта, спорта и туризма към Общински съвет-Разград и връчи на състезателката от СКБ“Лютфи Ахмедов“ Фатме Шабан парична награда за постигнати високи спортни резултати през настоящата спортна година.

21-годишната състезателка получава паричната награда от 1000 лв. за следните резултати: шампионска титла във възраст жени от Държавния шампионат през месец юни в кат. 59 кг., както и за две осми места от Европейски първенства – за жени до 23 год. в Албания през юни и за жени през април в Словакия. През годината тя има високи резултати и от участие в други международни турнири.

На срещата с Кмета Добрин Добрев шампионката по борба дойде със своя треньор Дениз Хамид, който благодари на общинското ръководство за подкрепата, която не само Фатме Шабан, а и всички успешни спортисти в общината получават не за пръв път.

Кметът Добрин Добрев поздрави Фатме Шабан за постиженията й, пожела й да е здрава и да продължава да прославя себе си, град Разград и общината, а също и скоро да получи подобни награди за още по-големи успехи не само в Община Разград, а и в Министерството на спорта и в Президентството на Република България.

Шампионката Фатме Шабан скромно отговори, че „можеше и по-добре“, след което заедно с треньора Дениз Хамид споделиха част от плановете си за предстояща подготовка и участия в състезания. Сред най-скорошните са световни квалификации по плажна борба – едно от новите предизвикателства пред Фатме Шабан. Г-н Хамид съобщи, че има амбиции и този спорт, като една от новите атрактивни дисциплини, утвърдени от международните федерации, да се развива и в Разград. Кметът Добрин Добрев пък разказа за една от идеите на местната управа, която се опитва да реализира, в сферата на спортната инфраструктура – мултифункционална спортна зала, в която да може да се подготвят състезатели от няколко вида спортове, в която се обсъжда да има и възстановителен сектор.

В срещата на шампионката, нейният треньор и Кмета на Община Разград участва и експертът по спорт в Общинска администрация Златина Георгиева.

Паричните премии на изявени спортисти се връчват по реда на чл.2, т.5, т.5.1. от Наредба №25 за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества в Община Разград. Всяка година в общинския бюджет се предвижда финансов резерв за подобни постижения, през тази година сумата е в размер на 6000 лв., предстои връчване на премия на още един спортист, който и в момента е на състезания.

Facebook

Twitter



Shares