Фатме Шабан оглави класацията „Спортист на годината 2025“ в област Разград

Тази година в Областна администрация отново се състоя избор на десетте най-добри спортисти на област Разград, след направени номинации от общините.

В гласуването, освен членовете на комисията, участваха и местни журналисти – с тяхното участие анкетните карти бяха 13. След гласуването сборът от точките на номинираните състезатели бе умножен по предварително обявени критерии, свързани с постижения на национални и международни състезания. Критерий бе още дали спортът е олимпийски или не.

След прилагане на така регламентираната методика, състезателката по борба Фатме Тахир Шабан – СКБ „Лютфи Ахмедов”, гр. Разград събра 879 точки и оглави класацията за 2025 година. През изминалата година тя има следните постижения: I място – ДЛОШ – жени до 59 кг. гр. Стара Загора; I място – ДЛП – жени до 59 кг. гр. Враца; VIII място – жени, категория 59 кг. на Европейско първенство по борба проведено в гр. Братислава, Словения; VIII място – Европейско първенство жени У23г. Тирана, Албания; II място – МТ „Дан Колов и Никола Петров“ жени Варна, България; II място – МТ „Петко Сираков и Иван Илиев“ жени У23г София, България. Титуляр на Българска Федерация по борба жени и У23 до 59 кг.

Състезателят по колоездене Мирослав Минчев от СКК „Спринт” гр. Разград стана втори в десетката. С 801 точки той може да се похвали със следните успехи: І място – 1000 метра от място, мъже Елит от Държавен личен шампионат по колоездене проведен на 17-19.10.2025г. в гр. Пловдив; І място – 1000 метра от място, мъже Елит от Балканиада по колоездене проведена на 09.11.2025г. в гр. Пловдив; IX място – Гран При, проведено в Бърно, Чехия; лични рекорди през годината, той и е треньор в националния отбор по колоездене на България и личен треньор на № 1 в тазгодишната класация на „Спортист на годината 2025 при подрастващите на Община Разград“.

На трето място с 517 точки комисията класира футболистът Ивайло Чочев от ПФК „Лудогорец 1945“, гр. Разград. През годината той стана Шампион на България с мъжкия отбор на ПФК „Лудогорец 1945” в Ефбет първа професионална лига, сезон 2024/2025 г. и е участник с мъжкия отбор на ПФК „Лудогорец 1945” в Груповата фаза на Лига Европа сезон 2025/2026 г.

На четвърто място бе класирана състезателката по борба Десислава Иванова от СКБ „Лютфи Ахмедов”, колоездачите Георги Георгиев и Павел Николов от СКК „Спринт” гр. Разград заемат съответно пето и шесто място, на седмо място се нарежда Гроздан Петков, състезател по борба кадети в СКБ „Осман Дуралиев 2016“, състезателят по борба (деца) от СКБ „Агросем” с. Острово Сейфедин Иванов е осми, от хандбалистът Дарио Тодоров от Хандбален клуб „Кубрат“ е девети и десети е Асен Ангелов – състезател по борба момчета от СКБ „Кубадън”, гр. Лозница.

Отбор на 2025 отново е ПФК „Лудогорец“, който зае І място в Ефбет първа професионална лига по футбол на България сезон 2024/2025. Отборът е участник в груповата фаза на Лига Европа сезон 2025/2026.

За най-перспективен млад състезател за 2025 година бе класиран Ениз Алиосман – състезател по карате киокушин от СКК „Будо“, гр. Разград. Той има следните успехи: I място – 38-мо Европейско първенство Полша, май 2025 г.; I място – 11-то Балканско първенство по карате киокушин, март 2025 г.; I място – Държавно първенство Бургас, април 2025 г. и I място – 4-то Държавно първенство „Купа Божилов” Варна юни 2025 г.

За треньор на годината бе класиран треньорът по борба Дениз Хамид от СКБ „Лютфи Ахмедов“. Ето и успехите му през 2025 г.: личен треньор на Фатме Тахир Шабан, Десислава Антонова Иванова, Карина Бисерова Калинова, Стефан Пламенов Пенев и Филиз Атче Кямил, като трите състезателки са титуляри на Българска Федерация по Борба възраст жени, девойки и кадетки. През 2025 г., състезателите му печелят: 5 златни медала и призови места на Държавни шампионати по борба в различни възрасти; две осми места при жени на Европейско първенство по борба; II място на Балканско първенство при жени; два сребърни и два бронзови медала от МТ „Дан Колов и Никола Петров“ мъже и жени; МТ „Петко Сираков и Иван Илиев“ У23.

За изминаващата 2025 година ще бъдат присъдени и няколко специални награди.

Какви са те и кои са техните носители ще бъде обявено на церемонията за награждаването.

Тя ще се проведе на 18 декември, четвъртък, от 11.00 часа, във фоайето на Областна администрация на VII етаж.

По време на церемонията ще бъдат наградени и 17 учебни заведения от област Разград с най-активно участие в проведената през тази година традиционна инициатива „Европейски ден на спорта в училище – European School Sport Day“.

