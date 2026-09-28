„Фантастични умове“ в Младежки център Хасково

Началото на новия творчески сезон на Младежки център Хасково ще бъде поставено с гостуващата изложба „Фантастични умове“. На 30 септември 2026 г. от 17:30 ч. в Централното фоайе на Младежки център ще бъде открита експозицията, която има за цел да вдъхнови повече ученици да открият красотата на науката и да представят своя талант на национални и международни конкурси и олимпиади. „Фантастични умове“ гостува в Хасково по покана на Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център“ – Хасково от 30 септември до 15 октомври. В изложбата са представени български деца и ученици, прославили България със своите знания, таланти и постижения на Международни олимпиади и престижни състезания по природни науки.

Инициативата е на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки и представя в цялата страна фантастичните умове на България.