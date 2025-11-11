Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол ще събере учени от 10 държави на Международната конференция ICTTE 2025

От 12 до 14 ноември 2025 г. в Ямбол ще се проведе Международната научна конференция „Техника, технологии и образование“ (International Conference on Technics, Technologies and Education – ICTTE 2025).

Форумът се организира от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора и се провежда ежегодно от 2013 г.

Почетен председател на Организационния комитет е проф. д-р Мирослав Карабалиев – ректор на Тракийски университет – Стара Загора.

Съорганизатори на конференцията са Съюзът на учените в България – клон Ямбол, Балканската асоциация на текстилните инженери (BASTE) и Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ).

ICTTE 2025 ще обедини учени, преподаватели, изследователи, докторанти, студенти и представители на бизнеса от България и чужбина. Участниците ще споделят резултати от научните си изследвания и ще обсъдят възможности за партньорства в областта на техниката, технологиите и инженерното образование.

Ще бъдат представени над 60 доклада с автори от България, Албания, Германия, Румъния, Северна Македония, Словения, Сърбия, Турция, Хърватска и Украйна.

Официалното откриване на конференцията ще се състои на 13 ноември 2025 г. в Културно-информационен център „Безистен“ – Ямбол.

Пленарен доклад ще бъде изнесен от проф. дн Тотьо Тотев на тема „Съвременни предизвикателства пред енергийните технологии в България“.

В рамките на форума ще се проведе и кръгла маса „Приложение на имерсивни технологии в инженерното образование“, на която ще бъдат представени резултатите по проект „Metaverse Approach for a New Generation of Engineering Education and Collaborative Learning – MAGURA“.

Заседанията по секции по тематичните направления ще се проведат във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Приетите след рецензиране доклади ще бъдат публикувани в научното списание на факултета – ARTTE: Applied Researches in Technics, Technologies and Education.

По време на конференцията ще бъдат открити и представени нови лаборатории по проект BG-RRP-2.004-0006-C02 „Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние“.

От 12 ноември във Факултета ще бъде подредена и изложба с творби на студенти и преподаватели от курс „Носимо изкуство“, реализиран по международен проект TexUnite.

Научният форум ще завърши с Балкански студентски фестивал, организиран от Балканската асоциация на текстилните инженери (BASTE), който ще обедини млади творци и изследователи от региона.

