Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол събра университети и бизнес на кръгла маса за имерсивните технологии в инженерното образование

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол към Тракийския университет организира кръгла маса на тема „Приложение на имерсивните технологии в инженерното образование“ в рамките на съпътстващите събития към своята ежегодна Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE 2025.

Форумът обедини водещи висши училища и компании от сектора на виртуалната и разширената реалност с цел обмен на опит и очертаване на възможности за бъдещо сътрудничество.

Приветствия към участниците отправиха ректорът на Тракийски университет проф. Мирослав Карабалиев – ръководител на Управителния комитет на проект „Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние“, както и проф. д-р инж. Ваня Стойкова – декан на факултета.

Домакини на срещата бяха академичният състав на катедра „Енергетика“ и екипът на проект MAGURA „Metaverse Approach for a New Generation of Engineering Education and Collaborative Learning“, част от BG-RRP-2.004-0006.

В дискусията участваха представители на ТУ – София, ТУ – Габрово, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогическия факултет и Департамента за квалификация и продължаващо обучение към Тракийски университет, както и проф. Недялко Недялков от Университет Макмастър – Канада. Сред участниците бяха ст. пр. Радостина Велева, доц. д-р Ивайло Ив. Пеев, доц. Алдениз Рашидов, доц. Валентин Атанасов, проф. д-р Галя Кожухарова и гл. ас. д-р Михаил Кожухаров.

Широк интерес проявиха и редица компании: VRExpress, QuarkXR Inc, „Овергаз“ АД и „Хидравлични елементи и системи“ АД.

Доц. Веселина Недева от ФТТ – Ямбол и д-р Полина Хефнер от Технологичния институт – Карлсруе представиха водещи практики и реализирани модели за обучение чрез имерсивни технологии. Ст. пр. Радостина Велева от ТУ – София представи примери за използване на VR при преподаването на български език като чужд.

Красимир Николов от QuarkXR Inc. и Георги Стоянов от VRExpress очертаха възможностите за съвместни дейности и подкрепа на университетите.

Представените разработки и идеи предизвикаха активна дискусия за предизвикателствата пред академичната среда, необходимостта от подготовка на компетентни кадри и начините за ефективно внедряване на виртуалната и разширена реалност в инженерното образование. А представителите на бизнеса предложиха консултации, демонстрации и безплатен достъп до професионални инструменти, с което да подпомогнат университетите в модернизацията на обучението.

