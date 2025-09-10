Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол откри академичната 2025/2026 година с тържествена церемония

На 10 септември 2025 г. дворът на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора се изпълни с първокурсници, студенти, преподаватели, официални гости и представители на местната власт, за да отбележат началото на новата академична 2025/2026 учебна година.

На церемонията присъстваха ректорското ръководство на Тракийски университет, областният управител на Ямбол г-н Николай Костадинов, заместник-кметът на Ямбол г-н Енчо Керязов, директори на гимназии и училища от региона, както и представители на институции и бизнеса.

Тържеството започна с химна на Република България и студентския химн „Gaudeamus igitur“.

Обръщайки се към студентите, ректорът на Тракийски университет проф. дбф Мирослав Карабалиев подчерта значението на факултета за цялата университетска общност:

„Искам да Ви благодаря, че сте избрали Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол и да Ви уверя, че той има водещо място в Тракийския университет. Нашият университет е един от изследователските университети в България, а научната група на факултета е сред най-силните – с впечатляващи постижения в различни области на техническите науки и хранителните технологии. Поздравявам Ви с откриването на новата академична година и Ви желая успешно следване!“.

В приветственото си слово деканът на Факултета проф. д-р Ваня Стойкова заяви:

„Поздравявам ви, скъпи първокурсници, че решихте да продължите своето образование и благодарим за доверието към нашия факултет и университет. Бъдете горди, че от днес сте част от нашата академична общност. Тук ще получите не само знания, но и подкрепа от преподаватели и колеги, ще създадете приятелства и незабравими мигове. Пожелавам ви попътен вятър в света на техниката и технологиите!“

Празничната програма включи и традиционният ритуал по предаване на „ключа на знанието“ от миналогодишния студент-носител на първокурсниците. Бяха връчени и студентските книжки и подаръци от ректора и декана на първокурсниците с най-висок бал.

Студентите от първи курс поднесоха своите благодарности и обещаха да посрещнат с ентусиазъм предизвикателствата на университетския живот.

Пъстрият празник в Ямбол беше украсен и с музикален поздрав от Александър Капралов и танцов спектакъл на ансамбъл „All steps“.

А финалът бе ознаменуван с пускане на балони в цветовете на националния трибагреник и на факултета в небето.

