Факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет – Стара Загора дипломира 192 инженери от Випуск 2025 в Ямбол



Факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет – Стара Загора дипломира 192 инженери от Випуск 2025 на тържествена церемония, която се проведе в залата на община Ямбол. Събитието се състоя в присъствието на представители на академичното ръководство на университета, на държавната и местната власт, партньори на факултета, преподаватели, родители и гости.

Церемонията беше открита от проф. д-р Ваня Стойкова – декан на Факултет „Техника и технологии“, която в словото си направи равносметка за постигнатите резултати. През 2025 г. факултетът дипломира 111 инженери с бакалавърска степен и 81 магистър-инженери, като 54 абсолвенти завършват обучението си с отличен успех, сред които двама пълни отличници.

„Затворихте една страница – книгата на Вашето обучение във Факултет „Техника и технологии“, за да отворите друга – книгата на Вашата професионална реализация като инженери. Не спирайте да учите, да търсите и да се развивате, защото техниката и технологиите се развиват изключително динамично“, подчерта проф. д-р Ваня Стойкова.

В словото си към абсолвентите заместник-ректорът по учебната дейност доц. д-р Цветослав Койнарски акцентира върху доверието и отговорността, които инженерната професия изисква, както и върху ролята на младите инженери за бъдещото развитие на обществото: „Днес не получавате просто документ. Получавате доверие.Доверие, че ще пазите ценностите на професията и ще отстоявате високите стандарти, които университетът ви е дал.Доверие, че ще внесете своя принос към обществото – с интелект, с морал и със знания.Пожелавам Ви да градите бъдещето така, както само инженерите могат – с мисъл, въображение и прецизност.”

Приветствия към завършващите поднесоха още Николай Костадинов – областен управител на област Ямбол, Антон Шиков – председател на Общински съвет – Ямбол, и Тодор Налбантов – заместник-кмет на община Тунджа.

След официалните обръщения беше представено словото на абсолвента на Випуск 2025, след което отличниците произнесоха тържествената клетва, с която заявиха своята готовност да пазят доброто име на факултета и да прилагат придобитите знания в професионалната си реализация. Последва най-тържественият момент на церемонията – връчването на дипломите на абсолвентите от Випуск 2025. Всички студенти с отличен успех записаха имената си в почетната книга на Факултет „Техника и технологии“, а пълните отличници получиха своите дипломи, златни медали и отличия от заместник-ректора по учебната дейност доц. д-р Цветослав Койнарски. В рамките на церемонията бяха отличени и студенти с висок успех по професионални направления, като част от тях получиха награди от представители на академичното ръководство и фирми – партньори на факултета.

По утвърдена традиция тържеството завърши с ритуала по хвърляне на академичните шапки и обща снимка на завършващите.

Facebook

Twitter



Shares