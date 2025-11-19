„Езиково кафене“ отново ще бъде място за културен обмен в ММЦ – Стара Загора

В Международният младежки център отново ще се проведе „Езиково кафене“ в четвъртък, 20 ноември 2025 г. от 19.00 ч.

Инициативата се реализира със съдействието на Община Стара Загора и Международен младежки център – Стара Загора.

Събитието дава възможност на младите хора в града да подобрят езика си, да срещнат нови хора и да споделят своята култура с връстниците си. В ММЦ – Стара Загора чужденци и местни жители се събират на едно място, за да споделят интересни истории и вкусна храна.

Предишното издание на „Езиково кафене“ събра младежи от повече от 20 държави, които споделяха идеи, истории и личен опит, като допринесоха за атмосфера на международно приятелство и взаимно уважение.

