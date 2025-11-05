Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – Силистра бе отличена в конкурса „Знак за качество“ 2025

Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – Силистра бе отличена от Националния инспекторат по образованието (НИО) в конкурса „Знак за качество“ 2025, в който участват само училищата, получили най-висока оценка и в трите области на инспектиране – Образователен процес, Управление и Институционална среда.

През учебната 2024/2025 година НИО инспектира 130 училища в страната, само 16 от тях постигнаха такъв резултат.

ЕГ „Пейо Яворов“ участва в конкурса в област „Управление“, представяйки свои добри практики, които демонстрират стратегическо мислене, ефективно ръководство и сплотена училищна общност, насочена към качество и развитие.

Това отличие е признание за усилията на целия екип на ЕГ и висока оценка за професионализма и визионерското управление на гимназията. Горди сме, че ЕГ „Пейо Яворов“ – Силистра е сред най-високо оценените училища, които утвърждават стандартите на качество в българското образование.

