Езикът на страстта: Песните на Хуго Волф в Бургас

Христина Василева и Светлин Христов представят един от най-ярките гласове на късния романтизъм 21 октомври 2025 г., 19:00 ч., Културен център „Морско казино“

07.10.2025, Бургас – Морското казино в Бургас ще се превърне в сцена на музикално преживяване с една рядко срещана и нетипична програма за българските концертни подиуми. Сопранът Христина Василева и пианистът Светлин Христов ще представят предизвикателните песни на Хуго Волф – композитор, превърнал поезията в музикален експеримент, в живо слово, което едновременно пее, отдръпва се и се смее.

В центъра на вечерта ще бъдат песните от прочутия цикъл по стихове на Едуард Мьорике – творби, в които иронията се оглежда с духовната дълбочина и ранимото чувство. Музиката на Волф се отличава със смелата си драматургия и непредсказуемост: всяка дума е ярък знак, а стихът отгръща театрална картина.

HUGO WOLF

Избрани песни по стихове на Едуард Мьорике

ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА – сопран

СВЕТЛИН ХРИСТОВ – пиано

21 октомври 2025 г., вторник, 18:30 ч.

Културен център „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“, Бургас

Билети: 20 лв. / Пенсионери: 10 лв. / Деца до 14 г. – вход свободен

За закупуване на билети:

ARTICKET: Articket Tickets | Концерт с песните на Хуго Волф по стихове на Едуард Мьорике

„Волф е откривател на драматургията в песента – той не облича стиха в мелодия, както традиционно преди това са правили композиторите, а следва пулса му и го оставя да се разслои в разнопосочни независими мелодични линии, които често биват хроматични. Гласовете и отгласите в песните оживяват в момента на изпълнението и слушателят не може да бъде оставен равнодушен. Волф е композитор на вътрешния драматизъм – при него стихът не се украсява, а музиката изригва от корена на думата – неповторимото безгрешно изкуство на декламацията и то в тясната рамка на миниатюрната форма. В този смисъл, бих определила Хуго Волф като гениален композитор-„минималист“, преобразил времето на романтизма, преобърнал широките платна на Вагнеровите епоси в мини-вселени.

За мен е особено вълнуващо да споделя тази програма именно в Бургас – родният ми град, в който направих първите си стъпки и в музиката.“ – споделя Христина Василева.

Подготвили сме специален подарък за публиката в Бургас, редом с мистериозната песен „Nixe Binsefuss“ (Русалката с тръстикови нозе) – една от митологичните творби-ключове на Волф, надникнала в приказния свят на водните същества. „Да изпея тази песен тук, край родния бряг, е моят начин да благодаря на БУРГАС и на хората, които винаги са ми давали вдъхновение и подкрепа“ – допълва солистката.

ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА, сопран

Христина е медалистка от конкурса за оперни певци Vivavoce на Фондация Арденца. Завършва културология в Софийския университет. Нейна учителка по пеене и интерпретация е певицата Людмила Герова – диригент на Хорова капела „Полифония“. Световното сопрано Красимира Стоянова е неизчерпаемо вдъхновение и мъдър съветник за техниката и репертоара.

Христина изпълнява френски песенен репертоар и програми с Моцарт и Шуберт с пианистката Галина Драганова. През 2009 г. основава бароковото трио „Афетуозо” с диригента Йосиф Герджиков и флейтиста Димитър Маринкев, с които концертират активно в страната. Бароков репертоар изпълнява с пианиста Василий Илисавски. Като солистка участва в концерти със Софийската филхармония под диригентството на Моника Волинска, Александър Сиднев и Мартин Пантелеев.

СВЕТЛИН ХРИСТОВ, пиано

Светлин Христов е композитор, диригент и пианист, доктор по музика и преподавател в НМА „Панчо Владигеров“.

Завършва пиано при проф. Атанас Куртев, композиция при проф. Велислав Заимов и оркестрово дирижиране при проф. Пламен Джуров. Специализира пиано в Московската консерватория при Александър Вершинин и дирижиране във Виена при проф. Симеон Пиронков.

Лауреат е на редица конкурси, сред които „Шопен“ – Варна, „Скрябин – Рахманинов“ – София и „Франц Шуберт“ – Русе. Като пианист и диригент концертира с Академичния симфоничен оркестър, Софийската филхармония, Симфониета Видин, Симфониета Шумен и др. Негова музика звучи на фестивалите „ppIANISIMO“, „Plovdiv Fresh Festival“, „Неотъпкана пътека“ и международни сцени в Хърватия, Русия, Канада, Бразилия и Аржентина.

