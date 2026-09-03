Европейският шампион Калоян Петков повежда Ямбол на Националния младежки олимпийски фестивал

Калоян Петков, Памела Попова и Красимир Тончев ще представят града на престижния спортен форум във Враца

Европейският шампион Калоян Петков и неговите съотборници Памела Попова и Красимир Тончев ще представят Ямбол на XIX Национален младежки олимпийски спортен фестивал, който ще се проведе от 18 до 20 септември във Враца.

Тримата млади състезатели са сред поканените участници във форума, организиран от Българския олимпийски комитет и Община Враца.

Фестивалът ще събере над 350 млади спортисти в 10 вида спорт, сред които е и спортната стрелба. Целта е да бъдат подкрепени младите спортни таланти и да се популяризират олимпийските ценности – уважение, приятелство и честна игра.

Калоян Петков пристига във Враца след европейски триумф

За Калоян Петков участието идва само дни след поредното му впечатляващо международно представяне.

Десетокласникът от Спортно училище „Пиер дьо Кубертен“ спечели златен и сребърен медал от Европейското първенство по спортна стрелба за юноши до 18 години в Талин, Естония.

В индивидуалната надпревара на 25 метра пистолет ямболският талант завоюва среброто с резултат от 571 точки.

В отборното класиране Калоян Петков, Борис Димитров и Габриел Дрянков донесоха европейската титла на България с общ резултат от 1704 точки, като поставиха и нов европейски рекорд.

Седем европейски отличия само през 2026 година

Калоян Петков е състезател на Стрелкови клуб „Диана“ – Ямбол и се подготвя под ръководството на треньора Георги Стоянов.

С последните два медала от Талин отличията му от европейски първенства през 2026 година вече са седем.

Предстоящият фестивал във Враца ще даде нова възможност на Калоян Петков, Памела Попова и Красимир Тончев да покажат своите качества и да натрупат още състезателен опит сред млади спортни таланти от цялата страна.

Община Ямбол поздрави Калоян Петков, неговия треньор Георги Стоянов и Стрелкови клуб „Диана“ за постигнатите успехи и им пожела нови спортни върхове.