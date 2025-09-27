Европейската седмица на спорта завършва в морската столица

За десета поредна година Министерството на младежта и спорта организира Европейска седмица на спорта #BeActive, като най-мащабните събития в юбилейното издание ще се проведат във Варна.

В 16:00 ч. днес – 27 септември, на входа на Морската градина започва Спортният панаир. Варненци и гостите на града ще наблюдават демонстрации на над 20 вида спорт и да се включат активно, като изпробват възможностите си във всеки от тях.

Малко по-късно, от 18:30 ч. започва Нощта на спорта с водещ Деан Славчев – Део. След официалното откриване на сцената ще се качат някои от най-перспективните спортни таланти на Варна – медалисти от световни и европейски първенства. Те ще бъдат наградени от доц. Стоян Андонов – заместник-министър на Младежта и спорта. Специален гост на събитието ще бъде Йоана Илиева, бронзов медалист от Световното първенство по сабя в Милано 2023 г.

По време на Нощта на спорта също могат да се видят множество демонстрации от децата на Варна. За музикалното настроение по време на събитието ще погрижат Торино и Пашата, Део и огненото шоу на Роки.

Организаторите са подготвили още изненади за финала на Европейска седмица на спорта #BeActive във Варна.

