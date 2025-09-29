„Европейска нощ на прилепите“ в Пловдив с целодневна програма за малки и големи

ОП „Зоологическа градина – Пловдив“, Регионален природонаучен музей Пловдив (РПНМ) и Дирекция „Опазване на околната среда“ на Община Пловдив канят пловдивчани и гости на града на едно вълнуващо целодневно събитие „Европейска нощ на прилепите“, което ще се проведе на 2 октомври 2025г.

Европейската нощ на прилепите е международна инициатива, която има за цел да повиши обществената осведоменост относно прилепите, тяхната важна роля в екосистемите и необходимостта от тяхната защита. Инициативата се провежда под егидата на Споразумението за опазване на популациите на европейските прилепи (EUROBATS), което е част от Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни.

Основната цел е да се разрушат митовете и предразсъдъците за прилепите (които често са възприемани като страховити нощни създания), като се представи тяхната полезност (напр. като естествени ловци на насекоми-вредители) и уязвимост. Започнала през 90-те години на миналия век, днес тя се е превърнала в международно събитие, което се провежда в повече от 30 държави в Европа и по света.

България се присъединява към споразумението EUROBATS през 1999 г. и оттогава ежегодно се организират събития в различни градове от природозащитни организации, музеи, зоопаркове и общини. В България се срещат 33 вида прилепи (от общо 35 в Европа), като всички са насекомоядни и са важни за поддържането на екосистемите. Инициативата е ключова за повишаване на разбирането за тези уникални летящи бозайници и за насърчаване на мерките за тяхното опазване.

Програма на „Европейска нощ на прилепите“, Пловдив, 2 октомври:

10:00 – 16:00 ч. – Посетителите със закупен билет за експозицията на Природонаучния музей ще могат да се включат в прилепно рисувателно ателие, където да оцветят прилепни рисунки и да научат повече за тези удивителни създания.

18:00 – 19:00 ч. – Вечерта започва с рисувателно ателие пред Зоопарк Пловдив – рисуване на лица с прилепи, работа с пастели, изработване на маски и връзване на професионални пещернячески възли.

19:00 ч. – Презентация от д-р Станимира Делева, в която ще научите повече за биологията и екологията на прилепите. За техните адаптации и значение за хората и природата. Ще поговорим и за опазването им – защо е важно да пазим тези „съседи в сянка“ и как можем да живеем в хармония с тях.

19:30 ч. – Нощна разходка около Гребната база с помощта на специален детектор за прилепи, който позволява да се чуят техните ехолокационни звуци.

Събитието се осъществява с подкрепата на: РИОСВ – Пловдив и Спелео клуб „Пълдин“.

Входът за вечерната програма е свободен за всички желаещи.

