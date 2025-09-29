Евродепутатът от Европейската народна партия Илия Лазаров с информационен център в Русе

Информационен център на евродепутата от ГЕРБ-СДС и представител на Европейската народна партия Илия Лазаров бе открит днес в Русе.

На събитието присъстваха лидерът на СДС Румен Христов, членове на националното ръководство на партията и областният управител на Русе Драгомир Драганов. Приемната за граждани, която се намира на ул. „Александровска“ 61, ще работи всеки делничен ден. Офисът на практика ще обслужва цяла Северна България и е отворен за всеки, който желае да научи повече за работата на Илия Лазаров в Европейския парламент и за каузите, които защитава. Драганов каза, че информационният център е своеобразна точка на отвореност, връзка и диалог между гражданите и Европейския парламент. „Откриването на офис на евродепутат е важна крачка, защото показва, че Европа не е някъде далеч – в Брюксел или Страсбург, а е тук сред хората в нашия град и регион. Този офис е мост между институциите и гражданите, между европейските политики и местните нужди. Той е и покана за участие, за активност, за споделяне на идеи и за намиране на решения. Европейският съюз е най-успешният проект за мир, демокрация и развитие в съвременната история. Но той има смисъл само когато неговите граждани се чувстват чути, разбрани и представлявани. Именно затова този офис е толкова значим – той е гаранция, че гласът на всеки човек може да намери път до европейската трибуна“, обясни областният управител.

„Януари месец миналата година обявих, че ще бъда един от възможните кандидати за член на Европейския парламент тук в Русе и поех ангажимент да отворя офис в този град. Имам навика да си държа на думата, беше изключително важно да го направя, но Русе е и стратегически град, най-европейският български град през цялата ни съвременна история и с най-силни връзки със Стария Континент“, каза Лазаров. Той посочи, че правителството дължи много на Северна България. „Едно малко обещание е изпълнено, сега трябва да го напълним със съдържание“, допълни той. Местен сътрудника на евродепутата Лазаров ще бъде Мариела Харизанова, която ще приема гражданите и ще им съдейства по всякакъв начин. „Отново обръщам внимание, че този офис ще събира информация и идеи преди всичко и ще бъде в полза на гражданското общество. Такива офиси има във Варна и София, като последният покрива Южна България, която обаче се развива доста добре, посочи Лазаров. Той е вицепрезидент на интергрупата за морета, реки, острови и крайбрежни райони в Европейския парламент. Затова той ще лобира в българската част на река Дунав по възможност да се изградят няколко шлюза, които да поддържат нивото на реката, за да има целогодишно плаване. Той поясни, че се предвиждат и други проекти, които да насочат потенциала на основната европейска река към енергетиката. „Ясно е, че тези проекти няма да станат в рамките на този мандат, но поне да се тръгне да се работи по темата, защото това ще отвори по-добри икономически перспективи на региона“, категоричен бе Лазаров. Той говори и за стратегическото значение на свързаността между България и Румъния, като самият Лазаров е участвал пряко в договаряне изграждането на Дунав мост 2 при Видин в качеството си на началник на кабинета на експрезидента Петър Стоянов. По думите на Лазаров изграждането на още един мост при Русе – Гюргево трябва да е водещ приоритет пред властите. Не бе подмината и темата за миризмите във въздуха в Русе. Като най-голям успех за българските евродепутати през тази година Лазаров отчете, че в доклада за Република Северна Македония не е бил вписан въпроса за езика и националността. „Чест прави на всички до един от българските евродепутати, че постигнахме тези 4 текста да отпаднат, но това не е защото имаме нещо против, а защото не им е мястото на тези въпроси в този доклад“, поясни Лазаров. Той отбеляза, че в подобни документи се говори за хармонизиране на законодателствата, развитие на земеделието и правосъдието и други подобни теми.

Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС и лидер на СДС Румен Христов от своя страна каза, че с този информационен център се показва, че България е в Европа. „Имаме евродепутат от групата на ГЕРБ-СДС, в основата на тази идея е нашият евродепутат от СДС Илия Лазаров. Връзката с Европа трябва да е по-засилена и така посланията и исканията на гражданите от Северна България да стигат до Брюксел“, сподели още Христов.

На откриването на приемната присъстваха седесари от цяла България. Имотът е държавен и е даден безвъзмездно от областния управител за ползване на ГЕРБ-СДС във връзка с политическата им дейност, съгласно всички законови разпоредби.

