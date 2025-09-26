Евродепутатът Андрей Новаков към младите хора: Само нашето поведение е фактор за пътната безопасност



Зала „Славейков“ в Община Стара Загора бе пълна с будни гимназисти, участници в семинар за младежката мобилност в градска среда

Когато говорим за пътна безопасност, всъщност говорим за човешко поведение; имаме разум и той трябва да надделява над порива да изживеем адреналин и емоции зад волана. С тези думи българският евродепутат Андрей Новаков се обърна към гимназистите от няколко старозагорски училища, участници в първия семинар по проекта „Интелигентни и устойчиви решения за младежка мобилност в градска среда“ в зала „П. Р. Славейков“.

Нашата цел е в Стара Загора да създадем общност от млади хора, които да бъдат добрия пример и да разбират, че правилата не са, за да ни ограничават, а за да ни предпазят и спокойната градска среда зависи от всички нас, подкрепи на свой ред секретарят на Община Стара Загора Николай Диков.

На семинара присъстваха още зам.-кметовете арх. Мартин Паскалев, Надежда Чакърова и Павлина Делчева. Общинският съвет бе представен от неговия председател Ивета Лазарова и заместникът ѝ Иван Върляков. Пред младите хора застанаха, за да споделят своя опит, омбудсманът на Стара Загора Иванка Сотирова и инспекторът от ОД на МВР Мирослав Мачковски.

Стара Загора е първа сред осемте български града, в които стартира проектът, чиято цел е да насърчи младите хора на възраст между 15 и 25 години да усвояват знания и умения, свързани с устойчивата мобилност и съвременните предизвикателства. Организатор на семинара е Сдружението с нестопанска цел „Аз съм бъдещето – пази ме“.

Основна дейност на сдружението е пътната безопасност, а преди това пък беше най-успешният състезателен клуб в Стара Загора, представи дейността на „Аз съм бъдещето – пази ме“ Николай Диков. Секретарят на Община Стара Загора, който има в портфолиото си многобройни награди като автомобилен състезател и утре отново ще участва в автонадпревара, иска да даде добър пример на децата си. „Защото лошите примери ни облъчват постоянно, в медии и социални мрежи виждаме гонки на скъпи автомобили, виждаме поведение на хора, които се опитват да се поставят над закона. Убеден съм, че вие като млади хора не смятате това за ОК“, подчерта Николай Диков.

„Правилата са, за да ни пазят, запомнете го, защото утре ще пораснете, ще се сдобиете с шофьорски книжки и отсега трябва да знаете, че правилата изискват уважение“, изтъкна пред тийнейджърите Николай Диков. Той накратко припомни нормите за безопасно управление на велосипеди и тротинетки и колко важно е мобилният телефон да е прибран в джоба, когато се пресича уличното платно.

„Поддадем ли се на изкушението да усетим адреналин зад волана, то е лош съветник и няма да ни доведе до добри резултати“, заяви пред гимназистите Андрей Новаков. „Не ставайте статистика като хората, които се повлияха от своя моментен импулс, защото когато говорим за пътна безопасност всъщност говорим за човешко поведение. Неправилното пресичане е също такава опасност“, формулира евродепутатът.

Пред младите хора той разкри, че като европарламентарист е инициатор на стриктни правила относно ползването на електрическите тротинетки, защото не иска да вижда деца с разбити глави.

„Да пиеш алкохол или употребяваш забранени вещества и след това да седнеш в своя автомобил е съзнателно решение, не е под въздействието на емоции – това е виновно поведение и то има своите последици“, предупреди юристът Новаков. „Не карайте пили, съветвам ви горещо. Когато съм бил млад съм допускал грешки, но не и това! Имайте контрол върху своето поведение, да участваш в гонка не те прави готин, не е добра житейска стратегия – има червени линии, които не се пресичат“, предупреди евродепутатът.

Той отговори на многобройните въпроси на младите участници в семинара – за бъдещето на електромобилите, за дисциплината в живота и на пътя, за важните решения, които те ще вземат скоро на прага на своя живот като пълнолетни.

Семинарът продължи с лекция на инж. Гергана Михайлова, директор на дирекция „Общински проекти, безопасност на движението и контрол по строителството“, която разкри предизвикателствата, свързани с градската мобилност и изграждането на градска среда.

Семинарът по проекта „Интелигентни и устойчиви решения за младежка мобилност в градска среда“ ще продължи в зала „П. Р. Славейков“ до 18.00 часа днес с участието на представители на фирмите „Валивал“ ЕООД, „Spark“, „Eldrive“ и други. Младите хора ще се изправят и пред предизвикателството да създават проекти за младежка мобилност.

