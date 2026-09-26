„Свищовски лозници“ започнаха с концерт на Миро и празнични илюминации

Кметът д-р Генчо Генчев официално откри празниците на града и обяви, че до седмици ще бъдат представени първите инвеститори в Дунавския индустриален технологичен парк

Празниците на Свищов „Свищовски лозници“ бяха официално открити на централния площад „Алеко“. Първата празнична вечер събра жители и гости на града с богата музикална и танцова програма, концерт на Миро и празнични илюминации.

Кметът на Свищов д-р Генчо Генчев приветства гражданите и им пожела здраве и приятни празнични дни, споделени със семействата и приятелите им.

В словото си той подчерта необходимостта хората да бъдат обединени около общата цел за развитието и просперитета на Свищов и постави специален акцент върху бъдещето на децата.

„Те са нашата сила, нашата вяра, нашата упора, в която трябва да инвестираме. Инвестираме в образование, в инфраструктура, в по-добър начин на живот и мисля, че посоката, в която сме поели, ще ни отведе към успеха, който всички така жадуваме“, каза кметът.

Очакват се първите инвеститори в Дунавския индустриален технологичен парк

Д-р Генчев съобщи още, че до седмици ще бъдат обявени първите инвеститори, с които вече са сключени предпроектни споразумения за партньорство с Дунавския индустриален технологичен парк.

„Това е смисълът, за който работим години наред, за да може Свищов да върне отново славното си икономическо състояние“, допълни той.

След официалното откриване празниците бяха благословени от архиерейския наместник на Свищовската духовна околия ставрофорен иконом Руслан Личев и предстоятеля на храм „Света Троица“ отец Михаил.

Миро зарадва публиката на „Свищовски лозници“

Празничната вечер продължи с изпълнения на местни певци и танцьори. На сцената се представиха изпълнители от школата за поп и рок изпълнители „Клуб Естрада“, групата за К-поп към ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ и Фолклорен танцов клуб „Харизма“.

Кулминацията на вечерта беше концертът на популярния български поп изпълнител Миро, който създаде емоционална атмосфера и сподели музикалния празник с публиката на централния площад.

Първият ден от „Свищовски лозници“ завърши с празнични илюминации, които озариха небето над града и поставиха началото на следващите празнични дни.