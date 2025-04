Ето какво ви предлага „БулевАРТ – мрежата на сетивата“ в дните от Светлата седмица

„БулевАРТ – мрежата на сетивата“ внася нови изживявания и емоции в градската сцена.

Събития, които съчетават интелектуални предизвикателства, културни преживявания и музикални нощи, са част от програмата през следващата седмица.

Ако обичате динамичните моменти с приятели, интелигентни игри и незабравими изживявания на сцената, то тези събития са точно за вас. Съберете приятелите си и се насладете на вечери, пълни с адреналин, смях и незабравими спомени.

21 април /понеделник/

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 19:00 ч., QUIZ в Бургас „51 Въпроса“ – Отборна общообразователна игра

Това не е просто викторина, а истинско предизвикателство за ума, поднесено в забавна и приятелска атмосфера. Очакват ви въпроси, които ще тестват вашата обща култура, логика и наблюдателност.

За информация и записване: +359 876 475 990.

22 април /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ MASTER SHOW ESCOBAR – Общообразователен куиз

Куизът – съчетание от забавление и умствена игра.

Той е момент, в който логиката се среща със смеха, а знанията – с добрата компания. Независимо дали сте като енциклопедия или просто обичате предизвикателства, куизът ви държи нащрек и ви въвлича в игра, която стимулира ума и вдига адреналина.

За информация и записване: +359 879 118 020.

23 април /сряда/

Тук всяка категория носи нова емоция, всеки въпрос – нов шанс да блеснете.

Събирайте приятелите си, измислете си оригинално име на отбора и се впуснете в една вечер, пълна с напрежение и смях.

За информация и записване: +359 879 118 020.

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., Тематичен куиз

Очаквайте нещо познато и вълнуващо, облечено в забавни въпроси, закачки и много настроение.

За информация и записване: +359 879 118 020.

24 април /четвъртък/

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 21:00 ч., „Ако искаш“ – Stand-up Cоmedy Show на FLASH

Ще разберете:

– Какво е да израснеш в малък град и то в България?

– Как ни възпитаваха и какво се обърка?

– Ще чуете най-нелепите истории, които могат да ти се случат.

– Какъв е животът на човек след 30-те и каква е разликата в поколенията.

– Защо отношенията между мъжете и жените са толкова сложни, и характерните особености на половете.

Елате на една вечер изпълнена с много смях и забавление.

За информация и записване: +359 876 475 990.

25 април /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke Discotheque

Караоке в петък? Това си е рецепта за гласови подвизи, смях и незабравими моменти! Забравете задръжките, вдигнете микрофона и пейте – силно и от сърце. Фалшиво или вярно – няма значение. Важно е да е с настроение.

За информация: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Not Afraid to Dance with DJ Dr FeelGood

Петък – дългоочакван и обожаван. След цяла седмица с аларми, задачи, съобщения и срещи идва и моментът, който чакате още от понеделник сутрин. Петък е за приятелите. За танците. За нощите, които остават завинаги в спомените. Серията Not Afraid to Dance се завръща с пълна сила в HashtagSTUDIO, а музикалният терапевт DJ Dr FeelGood е готов да предпише танци във висока доза.

За информация: +359 876 475 990.

26 април /събота/

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Light It Up with KOKOSI

Зад пулта застава чаровната KOKOSI, която вече е доказала, че умее да превръща хубавата музика в незабравими спомени. Пригответе за за експлозия от свежи песни и много танци до ранни зори. Light It Up идва със смели селекции, неочаквани обрати и музикална магия.

За информация: +359 876 475 990.

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., HIP–HOP KARAOKE

Микрофонът е твой. Тази събота забравете баладите и влезте директно в римите. Сцената е отворена за всички, които искат да се отпуснат или просто да се посмеят с приятели. Не ти трябва перфектен глас – трябва ти нагласа и ритъм. Избери трака си, качи се на сцената и остави публиката да вика с теб! Фалшиво, вярно, сериозно или с усмивка – важното е да го чувстваш.

Това не е просто караоке. Това е HIP-HOP.

За информация и резервация: +359 879 118 020.

27 април /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., SALSA Sunday ESCOBAR

Неделна салса? Перфектният начин да приключите уикенда с динамика и стил! Не оставяйте деня да минава в спокойствие – вдигнете темпото с неповторимата енергия на салсата! Потопете се в завладяващите ритми, раздвижете стъпките и се насладете на всяко движение под звуците на латино музиката.

За информация: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 19:00 ч., „Една българка“ – Stand-up Comedy Show на Красимира Хаджииванова

Какво да очаквате:

Едночасов преглед на това, което представляваме като хора и по-специално – като българи. Ще разберете по какво се отличават истинските българи от фалшивите такива и кое е най-важното нещо в живота – любовта, разводът или резултатите на учениците от теста PISA? Къде да отидем, когато търсим малко нормалност – в търговски център или в автобус от градския транспорт? Конкурентоспособни ли са българските ученици спрямо тези в Сингапур, или най-важното е да сме живи и здрави?

Очакват ви тези и още много належащи въпроси от живота на средностатистическия български гражданин. Каквито и да са отговорите, ще се смеете от сърце!

За информация: +359 876 475 990.

Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, от 18:00 ч., акустичен вариант на ALIVE BAND

На сцената БулевАрт излизат Илиян, Коцето и Дилян Дянков, които не се нуждаят от думи, за да разкажат история. Трима. Една сцена. Безброй емоции. Когато музиката е повече от звук, когато всеки ритъм влиза директно в сърцето – тогава сцената оживява. С всеки акорд, с всяка вибрираща струна – те създават не просто музика, а взрив от енергия.

За информация: +359 896 642 624.

Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, Стефан Кулев – изложба живопис.

Стефан Кулев е роден през 1974 г. в гр. Варна. Завършва специалност “Графика” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2000 година. Носител е на наградата на Съюз на българските художници – Варна за дебют (1999). Отличен е и с „Диплом за постижения в съвременното изкуство“ в Шaмалие, Франция (2003 г.). Участва в множество сборни изложби, по –известни от тях са IV-то издание на „Август в изкуството“ (Варна, 2004 г.), Младежка изложба, Музей „Георги Велчев“, Варна (2005 г.), Изложба „Джаз”- Бургас (2009 г.), Изложба „Бяло”, ГХГ Казанлък (2015 г.) и др. От 2003 до настоящия момент има над 17 самостоятелни изложби в България и чужбина.

За информация: +359 56 841 549.

Галерия „Пролет”, ул. ”Лермонтов” № 33, Изложба – графика на ДИМО КОЛИБАРОВ

Роден на 27 февруари 1965 г. в гр. Поморие, завършва Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – гр. Пловдив през 1984г. и Националната художествена академия в София през 1996 г. Изявява се предимно в областта на офорта, сухата игла и литографията. също така работи с акватинта и цветна графика, като създава впечатляващи и детайлни произведения.

Като преподавател по графика в Националната художествена академия неговото влияние е безспорно и много от неговите студенти продължават да развиват и популяризират графичното изкуство в България и извън нея.

Графиките му често изобразяват жената като централен персонаж, стремяща се да улови и задържи мига. Творбите му често изобразяват флорални елементи и символи на природата, които създават усещане за безвремие и цикличност. Използва топли земни тонове, като охра, в своите графики и експериментира с приглушени ярки цветове, които придават на творбите му уникална атмосфера и дълбочина.

Тези цветови палитри му позволяват да създаде впечатляващи и емоционално наситени произведения, които резонират с темите и символиката в неговите графики.

