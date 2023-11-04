Ето как да стигнете с градски транспорт до траурния парк на задушница
На 04.11.2023 г., събота, православното християнство отбелязва църковния празник Архангелова задушница.
Всички, които в този ден искат да почетат паметта на починали роднини и близки, могат да се придвижат до траурния парк с помощта на градския транспорт.
Линия 92
→ Терминал Меден рудник – ул. “Въстаническа” – бул. Захари Стоянов” – “ул. Ортото” – ул. “Босна” – ул. „”Александър Георгиев Коджакафалията” – ул. “Петрова нива” – ул. “Апостол Войвода” – бул. “Захари Стоянов” – ул. “Спортна”– бул. “Иван Вазов” – бул. “Христо Ботев” – ул. “Одрин” – ул. “Струга” – ул. “Даме Груев” – ул. “Янко Комитов” – Терминал Славейков – Гробищен парк – Терминал Славейков
Линия Б1
→ Терминал Меден Рудник – бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Спортна” – Терминал Юг – бул. „Христо Ботев” – Александровска – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал Изгрев
→ Терминал Изгрев – Изгрев, Акве Калиде – Велека – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – Александровска – бул. „Христо Ботев” – Терминал Юг – ул. „Спортна” – бул. „Захари Стоянов” – бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” – Терминал Меден Рудник
Линия 11
→ Терминал Славейков – ул. „Проф. Якимов” – Изгрев, Акве Калиде – Велека – Лазур, ул. „24-ти Пехотен Черноморски полк” – бул. „Демокрация” – Ж.П. гара – бул. „Мария Луиза” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Янко Комитов” – Терминал Славейков
Линия 12
→ Терминал Славейков – ул. „Янко Комитов” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Мария Луиза” – Ж.П. гара – бул. „Демокрация” – Лазур ул. „24-ти Пехотен Черноморски полк” – Велека – Изгрев, Акве Калиде – ул. „Проф. Якимов” – Терминал Славейков
Линия 15
→ Автогара Юг – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Транспортна” – Гробищен парк – кв. Сарафово
→ кв. Сарафово – ул. „Транспортна” – Гробищен парк – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Демокрация” – Автогара Юг
Линия Б11
→ Терминал Меден рудник – ул. „Въстаническа” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Индустриална” – бул. „Иван Вазов” – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал Изгрев
→ Терминал Изгрев – Изгрев, Акве Калиде – Велека – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Демокрация” – ул. „Иван Вазов” – ул. „Индустриална” – ул. „Петко Задгорски” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Въстаническа” – Терминал Меден рудник
От „Бургасбус“ препоръчват да използвате мобилното приложение https://transport.burgasbus.info/, където можете да следите в реално време графика на градския транспорт.