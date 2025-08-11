понеделник, август 11, 2025
Ето къде през август в Бургас ще се пръска срещу комари

Дезинфекционна станция – Бургас продължава да обработва парковете и градините в жилищните комплекси срещу комари.

Ето графика за месец август:

11.08.2025г. – биотопна зона  кв. „Сарафово“
12.08.2025г. –   Приморски парк, район Морска гара       
13.08.2025г. –  парк „Минерални бани“, кв. „Ветрен“,  биотопни зони кв. „Ветрен“ и кв. „Банево“
14.08.2025г. – парк „Славейков“ /до Билла/, парк „Св. Троица“  в    ж.к. „Славейков“, паркове „Изгрев“ и „Изток“  в ж.к „Изгрев“
15.08.2025г. –   Приморски парк, район на Солниците и  парк „Езеро“      
18.08.2025г. –  градини ж.к. „Лазур“, ж.к. Възраждане, ЦГЧ  и  ж.к. „Зорница“ 
19.08.2025г. –   приморски парк, район морска гара       
20.08.2025г. – парк „Росенец“, приют за безстопанствени кучета – местност „Пода“, биотопни зони кв. „Крайморие“ и кв. „Горно Езерово“
21.08.2025г. – паркове  в ж.к. „Меден рудник“, биотопна зона кв. „Акации“ и „Победа“
22.08.2025г. –   Приморски парк, район на Солниците и  парк „Езеро“
25.08.2025г. – парк “Славейков” /до Билла/, парк “Св. Троица”  в    ж.к. „Славейков“, паркове „Изгрев“ и „Изток“  в ж.к „Изгрев“
26.08.2025г. –   Приморски парк, район Морска гара       
27.08.2025г.-  биотопни зони кв. „Лозово“  и кв. „Долно Езерово“
28.08.2025г. –  парк „Минерални бани“, „Ветрен“,  биотопни зони кв. „Ветрен“ и кв. „Банево“
29.08.2025г. –   Приморски парк, район на Солниците и парк „Езеро“
  
Имагоцидните обработки със студен/топъл аерозол  ще се извършват от 00.30 часа до  04.30 часа .

“Дезинфекционна станция Бургас” ЕООД гр. Бургас, си запазва правото да променя графика  във връзка  с влошени условия на атмосферно влияние –  дъжд, силен  вятър и  др.

