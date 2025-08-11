Ето къде през август в Бургас ще се пръска срещу комари

Дезинфекционна станция – Бургас продължава да обработва парковете и градините в жилищните комплекси срещу комари.

Ето графика за месец август:

11.08.2025г. – биотопна зона кв. „Сарафово“

12.08.2025г. – Приморски парк, район Морска гара

13.08.2025г. – парк „Минерални бани“, кв. „Ветрен“, биотопни зони кв. „Ветрен“ и кв. „Банево“

14.08.2025г. – парк „Славейков“ /до Билла/, парк „Св. Троица“ в ж.к. „Славейков“, паркове „Изгрев“ и „Изток“ в ж.к „Изгрев“

15.08.2025г. – Приморски парк, район на Солниците и парк „Езеро“

18.08.2025г. – градини ж.к. „Лазур“, ж.к. Възраждане, ЦГЧ и ж.к. „Зорница“

19.08.2025г. – приморски парк, район морска гара

20.08.2025г. – парк „Росенец“, приют за безстопанствени кучета – местност „Пода“, биотопни зони кв. „Крайморие“ и кв. „Горно Езерово“

21.08.2025г. – паркове в ж.к. „Меден рудник“, биотопна зона кв. „Акации“ и „Победа“

22.08.2025г. – Приморски парк, район на Солниците и парк „Езеро“

25.08.2025г. – парк “Славейков” /до Билла/, парк “Св. Троица” в ж.к. „Славейков“, паркове „Изгрев“ и „Изток“ в ж.к „Изгрев“

26.08.2025г. – Приморски парк, район Морска гара

27.08.2025г.- биотопни зони кв. „Лозово“ и кв. „Долно Езерово“

28.08.2025г. – парк „Минерални бани“, „Ветрен“, биотопни зони кв. „Ветрен“ и кв. „Банево“

29.08.2025г. – Приморски парк, район на Солниците и парк „Езеро“



Имагоцидните обработки със студен/топъл аерозол ще се извършват от 00.30 часа до 04.30 часа .

“Дезинфекционна станция Бургас” ЕООД гр. Бургас, си запазва правото да променя графика във връзка с влошени условия на атмосферно влияние – дъжд, силен вятър и др.

