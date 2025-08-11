Ето къде през август в Бургас ще се пръска срещу комари
Дезинфекционна станция – Бургас продължава да обработва парковете и градините в жилищните комплекси срещу комари.
Ето графика за месец август:
11.08.2025г. – биотопна зона кв. „Сарафово“
12.08.2025г. – Приморски парк, район Морска гара
13.08.2025г. – парк „Минерални бани“, кв. „Ветрен“, биотопни зони кв. „Ветрен“ и кв. „Банево“
14.08.2025г. – парк „Славейков“ /до Билла/, парк „Св. Троица“ в ж.к. „Славейков“, паркове „Изгрев“ и „Изток“ в ж.к „Изгрев“
15.08.2025г. – Приморски парк, район на Солниците и парк „Езеро“
18.08.2025г. – градини ж.к. „Лазур“, ж.к. Възраждане, ЦГЧ и ж.к. „Зорница“
19.08.2025г. – приморски парк, район морска гара
20.08.2025г. – парк „Росенец“, приют за безстопанствени кучета – местност „Пода“, биотопни зони кв. „Крайморие“ и кв. „Горно Езерово“
21.08.2025г. – паркове в ж.к. „Меден рудник“, биотопна зона кв. „Акации“ и „Победа“
22.08.2025г. – Приморски парк, район на Солниците и парк „Езеро“
25.08.2025г. – парк “Славейков” /до Билла/, парк “Св. Троица” в ж.к. „Славейков“, паркове „Изгрев“ и „Изток“ в ж.к „Изгрев“
26.08.2025г. – Приморски парк, район Морска гара
27.08.2025г.- биотопни зони кв. „Лозово“ и кв. „Долно Езерово“
28.08.2025г. – парк „Минерални бани“, „Ветрен“, биотопни зони кв. „Ветрен“ и кв. „Банево“
29.08.2025г. – Приморски парк, район на Солниците и парк „Езеро“
Имагоцидните обработки със студен/топъл аерозол ще се извършват от 00.30 часа до 04.30 часа .
“Дезинфекционна станция Бургас” ЕООД гр. Бургас, си запазва правото да променя графика във връзка с влошени условия на атмосферно влияние – дъжд, силен вятър и др.