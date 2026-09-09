Хиляди се събраха на традиционните събори в Маноле и Крислово

Празниците по повод Рождество на Пресвета Богородица събраха жители и гости с литургии, фолклор, хора и традиционни курбани за здраве

Хиляди жители и гости се събраха на традиционните събори в селата Маноле и Крислово в община Марица по повод празника Рождество на Пресвета Богородица. Тържествата започнаха с богослужения в местните храмове, след които бяха раздадени курбани за здраве.

В Крислово празничната програма беше посветена и на 15-годишнината от създаването на самодейните състави към НЧ „Просвета 1964“. Специална изложба представи развитието и успехите на певческите и танцовите формации през годините.

Фолклорен празник в Крислово

Вечерната програма, подготвена от хореографа Живко Тонев, събра на сцената поколения самодейци. Женската певческа група „От извора“ постави началото, а децата от ДТС „Мераклийче“ представиха своите нови народни носии и изпълниха хорото „Аркану“ и Джиновски танц.

Танцовият клуб се включи с „Топчийско“, „Калгамашко“ и „Охридско“ хоро, а певиците от „От извора“ отново излязоха пред публиката с няколко народни песни.

Участието им беше особено емоционално, тъй като непосредствено след празника самодейците отпътуваха за Черна гора, където ще представят община Марица и България на международен фестивал.

Кметът на Крислово Димитър Андреев благодари на всички, присъединили се към празника, и подчерта значението на събора като място, което събира семейства, близки и приятели. Той благодари и на кмета на община Марица Димитър Иванов за подкрепата и реализираните дейности в селото, сред които ремонта на покрива и обновяването на фасадата на детската градина.

Димитър Иванов: Нашите села са живи заради хората, които пазят традициите

Кметът на община Марица Димитър Иванов поздрави самодейците от НЧ „Просвета 1964“ за усилията им да съхраняват и предават българския фолклор на следващите поколения.

„Нашите села са живи и истински именно заради хората, които пазят традициите и ги предават на следващите поколения“, заяви Иванов.

Празникът в Крислово продължи с музиката на оркестър „Стара Загора“, а Димитър Иванов покани кмета на селото Димитър Андреев да поведе хорото. Кулминацията беше тържествена заря.

Маноле също празнува с песни и хора

Празнично настроение завладя и площада в Маноле. Програмата беше подготвена от НЧ „Просвета – 1927 г.“, а първи пред публиката се представиха най-малките участници от танцов състав „Зорница“ с ръководител Генчо Тодоров.

След тях сцената беше предоставена на юношеските и младежките състави към читалището, които продължиха фолклорната програма.

Специален гост на събора в родното му Маноле беше кметът на община Марица Димитър Иванов. Той пожела на жителите и гостите здраве, благополучие и единство, а по-късно заедно със Стоил Дишев поведе традиционното хоро на площада.

Съборите в Маноле и Крислово отново събраха различни поколения около българските традиции, народната музика и празничния дух на местните общности.