Етнографската експозиция на РИМ-Бургас ще проведе работилници за украсяване на коледни топки

четвъртък, декември 11, 2025
На 13 декември, събота, от 11.00 часа /на полски език/ и от 14.00 часа /на български език/ в Етнографската експозиция на РИМ – Бургас на ул. „Славянска“ № 69 ще се проведат работилници за украсяване на коледни топки.

Събитието е част от цикъла „Полонията учи на полскост“, което се организира от Посолството на Република Полша в София и Полския институт в София в сътрудничество с Регионален исторически музей – Бургас. 

Участници в работилницата са поляци, живеещи в България, както и ученици от СУ „Епископ Константин Преславски“.

По време на еднодневния уъркшоп ще бъде представена фотографска изложба с фотоси от Етнографския музей в Краков и от фондовете на Националния цифров архив. Кадрите представят характерни обичаи за Рождество Христово.

Успоредно с това, ще бъде показана традиционна полска празнична трапеза и елха, украсена с играчки от хартия и слама.

Участниците в работилницата ще могат да видят и традиционни полски „шопки“ – ясли, изработвани в Краков. Те са част от колекциите на Етнографския музей в Краков и на Полския институт. 

