Етап от строителството на новата сграда на Дом за стари хора на Кенана

Това е един от най-значимите проекти за Хасково, не толкова заради строежа на модерната енергоефективна сграда. Този проект ни е важен, защото ще създадем за възрастните хора още по-комфортни условия за живот, социални контакти и достойни старини. Не е далече времето, когато хората от Дома в Кенана ще влязат в новия си дом, а на мястото на старата сграда ще изградим красив парк. Благодаря на всички възрастни хора от Дома за търпението и разбирането, което проявяват, както и на служителите за грижите, които полагат, въпреки временните неудобства. Строителите ме увериха, че обектът върви по график. #ХасковоМоже #НПВУ Това сподели кметът на Хасково Станислав Дечев след поредното си посещение и инспекция на проекта за изграждане на нов дом за стари хора на Кенана.

Новият Дом за стари хора в Хасково ще осигури комфортни съвременни условия за живот и ефективна подкрепа на 160 възрастни хора. Изграждането се реализира на база договор за финансиране за „Изграждане на „Дом за стари хора“ в гр. Хасково, община Хасково“ по инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа“ към Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

Това е поредният голям проект, който екипът на Община Хасково защити и вече изпълнява със средства от НПВУ. Идеята за изграждане на нов „Дом за стари хора“ е мотивирана от политиката на Община Хасково за подобряване на социалната инфраструктура и създаване на все по-добри условия за живеещите и работещите в Дома на Кенана.

