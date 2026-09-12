Есенният пазар „От нивата до трапезата“ събра традиции, занаяти и местни вкусове в Ново село

Жители и гости се докоснаха до старите обичаи, традиционните занаяти и характерните за Русенския край кулинарни рецепти

Есенният пазар „От нивата до трапезата“ се проведе в Ново село, Русенско, и събра жители и гости около традиционната храна, местното производство, занаятите и културното наследство на региона.

Организатор на инициативата е НЧ „Надежда – 1908“ – Ново село със съдействието на НЧ „Светлина – 1928“ – с. Хотанца, Кметство Ново село и НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1951“ – с. Ястребово.

Гостите и участниците бяха приветствани от кмета на община Русе Пенчо Милков и кмета на Ново село Стефан Цанев. В събитието се включи и заместник-кметът Димитър Недев.

Традициите дават живот на селата

В обръщението си Пенчо Милков постави акцент върху хората, които със своя труд пазят местните знания и умения и ги предават на следващите поколения.

„Събития като вашия базар дават живот на селата, създават икономически възможности и укрепват връзките между хората“, заяви кметът.

Той отправи специален поздрав към железаря и дърводелец Илия Каназиров, който отбеляза своя 78-и рожден ден, като подчерта значението на майсторите за съхраняването на традиционните умения.

От обработката на вълната до домашната баница

В центъра на Ново село бяха обособени тематични пространства, които представиха различни страни от традиционния бит.

В къта „От руното до тъканта“ посетителите имаха възможност да проследят процеса на обработка на вълната. Кулинарната част на пазара предложи демонстрации по точене на кори за баница, както и домашни сладкиши, сушени плодове, сирене, мед и оцет.

Майстори от различни части на България представиха традиционни занаяти, инструменти и техники, а специални гости на празника бяха певиците Мария и Магдалена Филатови.

Документален филм ще съхрани местното наследство

Като част от инициативата беше заснет и документален филм, чиято цел е да запази знанията, уменията и историите на хората, които продължават да поддържат живо нематериалното културно наследство.

Есенният пазар е част от дългосрочната работа на НЧ „Надежда – 1908“ за проучване, представяне и популяризиране на традициите в Ново село.

Събитието се реализира в рамките на проекта „Един пазарен ден в с. Ново село, Русенско“, финансиран по програма „Любителско изкуство 25 г.“ към Национален фонд „Култура“.