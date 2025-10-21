„Есенна Етно Палитра“ се завръща с концерт на 28 октомври

Трето издание на любимо събитие в Бургас се завръща от следващата седмица.

„Есенна Етно Палитра“ отново ще обедини различни творчески състави и организации в Бургас на сцената на ул. „Славянска“ 69.

На 28 октомври – вторник, в двора на Етнографския музей ще гостуват младите таланти от Арт център „Точно време“. Те ще представят своите изпълнения под ръководството на Женя Лалчева – вокален педагог, учител по пиано и музика с над 25 години професионален педагогически опит.

Обичаната бургаска дама е основателят и главният вокален педагог на Арт център „Точно време“ Бургас. През 20-годишната история на школата нейните ученици са завоювали над 600 награди от национални и международни конкурси и фестивали в България и чужбина, а също така са взели участие и в многобройни концерти и събития.

Очакваме ви с есенно настроение, топли напитки и вход свободен.

