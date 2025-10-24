Есенен театрален фестивал представят в Плевен възпитаници на НУИ „Панайот Пипков“
Второто издание на Есенния театрален фестивал подготвиха учениците от специалност „Драматичен театър“ към плевенското Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“.
Програмата започва с шествие на 26 октомври, неделя, от 18.00 часа, което ще завърши на пл. „Възраждане“. Инициативите ще се проведат на няколко места и ще продължат до 31 октомври, входът за всички е свободен.
Програма:
26 октомври, неделя
18.00 часа – Улично шествие
27 октомври, понеделник – в Художествена галерия „Илия Бешков“
16.00 часа – „Верига“ – невербална танцова миниатюра на учениците от 9 „б“ клас;
16.30 часа – „Пропукване“ – спектакъл на Театър „Нюанси“, гр. Троян с участието на ученици от специалност „Драматичен театър“ от НУИ „Панайот Пипков“, гр. Плевен.
28 октомври, вторник – в Читалище „Извор“
19.00 часа – „Приказка за стълбата“ – спектакъл на учениците от специалност „Драматичен театър“ с участието на учениците от вокален състав „Евъргрийн“.
29 октомври, сряда – в Център за работа с деца
12.00 часа – „Вълкът и седемте козлета“ – представление за деца на учениците от 11 „б“ клас;
15.00 часа – Етюди по стихове на Валери Петров – представят учениците от 9 „б“ клас;
15.30 часа – „Дяволско“ – поетично-движенческа миниатюра по стихове на Атанас Далчев – представят учениците от 11 „б“ клас;
19.00 часа – „Хвърчащите хора“, по текстове на Станислав Стратиев, Йордан Радичков и Валери Петров – представление на учениците от 10 „б“ клас.
30 октомври, четвъртък – в Читалище „Лик“ и Център за работа с деца
15.00 часа – „Омагьосаната гора“ – по Уилям Шекспир – представление на учениците от 10 „б“ клас – в читалище „Лик“;
19.00 часа –-„Животът, макар и кратък“ от Станислав Стратиев – представление на учениците от 12 „б“ клас – в Център за работа с деца.
31 октомври, петък – Арт клуб към читалище „Парашкев Цветков“
18.00 часа – „Страшни смешки“ – OPEN MIC