Есенен театрален фестивал представят в Плевен възпитаници на НУИ „Панайот Пипков“

Второто издание на Есенния театрален фестивал подготвиха учениците от специалност „Драматичен театър“ към плевенското Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“.

Програмата започва с шествие на 26 октомври, неделя, от 18.00 часа, което ще завърши на пл. „Възраждане“. Инициативите ще се проведат на няколко места и ще продължат до 31 октомври, входът за всички е свободен.

Програма:

26 октомври, неделя

18.00 часа – Улично шествие

27 октомври, понеделник – в Художествена галерия „Илия Бешков“

16.00 часа – „Верига“ – невербална танцова миниатюра на учениците от 9 „б“ клас;

16.30 часа – „Пропукване“ – спектакъл на Театър „Нюанси“, гр. Троян с участието на ученици от специалност „Драматичен театър“ от НУИ „Панайот Пипков“, гр. Плевен.

28 октомври, вторник – в Читалище „Извор“

19.00 часа – „Приказка за стълбата“ – спектакъл на учениците от специалност „Драматичен театър“ с участието на учениците от вокален състав „Евъргрийн“.

29 октомври, сряда – в Център за работа с деца

12.00 часа – „Вълкът и седемте козлета“ – представление за деца на учениците от 11 „б“ клас;

15.00 часа – Етюди по стихове на Валери Петров – представят учениците от 9 „б“ клас;

15.30 часа – „Дяволско“ – поетично-движенческа миниатюра по стихове на Атанас Далчев – представят учениците от 11 „б“ клас;

19.00 часа – „Хвърчащите хора“, по текстове на Станислав Стратиев, Йордан Радичков и Валери Петров – представление на учениците от 10 „б“ клас.

30 октомври, четвъртък – в Читалище „Лик“ и Център за работа с деца

15.00 часа – „Омагьосаната гора“ – по Уилям Шекспир – представление на учениците от 10 „б“ клас – в читалище „Лик“;

19.00 часа –-„Животът, макар и кратък“ от Станислав Стратиев – представление на учениците от 12 „б“ клас – в Център за работа с деца.

31 октомври, петък – Арт клуб към читалище „Парашкев Цветков“

18.00 часа – „Страшни смешки“ – OPEN MIC

Facebook

Twitter



Shares