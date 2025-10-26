ЕС подкрепи проект на хасковския Театър „Дани и Деси“

„Илюстрациите на европейски автор оживяват пред българските деца“ – това е проектът на хасковския театър „Дани и Деси“ за разпространение на спектакъл .

Той е осъществен с финансовата подкрепа от Европейския съюз –„ Следващо поколение ЕС “по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Трупата представя и разпространява чрез куклени представления в страната илюстрации на творец от европейска величина – нидерландския художник, илюстратор и автор Макс Велтхаюс, носител на наградата „Ханс Кристиан Андерсен“ за илюстрации.

Театърът е избрал за детската публика популярната книга на Велтхаюс „Жабокът и чужденецът“. Акцент в спектакъла е любопитството към непознатото, създаването на приятелство, което прави хората по-добри. Сценарист и режисьор е Таня Евтимова, авторска музика и стихове- Деси Димова, сценографията е дело на инж. Атанас Евтимов.

Трупата играе в детски градини, училища, комплекси за социални услуги. След представлението децата се запознават с живота и творчеството на Макс Велтхаюс (1923 – 2005), който винаги сам илюстрира своите истории, разглеждат негови книги. Рисуват, оцветяват, изрязват и залепват и така изработват кукли – плоски марионетки, които остават у малчуганите.

В следващите дни предстоят представления и уъркшопи в София, Ямбол и Сливен.

