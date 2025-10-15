Еразъм+ вдъхновява бъдещето – 14 години международен опит на СПГ „Алеко Константинов“

В рамките на Еразъм дни 2025 Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“ проведе вдъхновяващо събитие под надслов „Еразъм+ вдъхновява бъдещето“.

Срещата се състоя в уютната обстановка на Художествена галерия „Николай Павлович“ – Свищов, като организаторите изразиха специална благодарност към домакините за гостоприемството и съдействието.

Еразъм+ – история на успеха

Събитието бе посветено на популяризирането на дейностите по програма Еразъм+ и представи 14-годишния опит на гимназията в реализирането на международни проекти в сферата на професионалното образование и обучение. Директорът на училището инж. Веска Николова откри събитието и представи презентация, проследяваща пътя на гимназията – от първите мобилности до днешния ден, когато училището притежава Еразъм акредитация и Харта за мобилност. Тези отличия са доказателство за устойчивост, високо качество и последователност в европейското развитие на професионалното образование в Свищов.

Гласът на учениците

Силно впечатление направиха и разказите на Моника Атанасова от 12в клас и Владислав Върбанов от 12б клас, участници в проект „Заедно в професионалното образование за успешен старт в професията“ по Ключова дейност 1 на програма Еразъм+, 2024г. Учениците споделиха своите преживявания от двуседмичната им производствена практика в Лисабон, Португалия, където са работили в реална професионална среда и са обменили опит със свои европейски връстници. Те разказаха с вдъхновение как проектът им е помогнал да повярват в себе си и да направят по-смели стъпки към бъдещата си професионална реализация.

Европейски опит за учителите

Опита на преподавателите представи г-жа Цветелина Лефтерова – старши учител, която участва в мобилност за учители в Малмьо, Швеция. Тя сподели впечатления от срещите със шведски колеги и обсъдените добри практики в сферата на приобщаващото образование, подчертавайки ползите от международния обмен и професионалното усъвършенстване на педагогическите екипи.

Признателност и партньори

На събитието присъстваха представители на училища от града, ЦПО към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и Младежкия център. Присъствието им придаде допълнителна стойност и утвърди партньорския дух, който Еразъм+ насърчава.

Финал с вдъхновение и вкус

Събитието завърши с кетъринг, подготвен от учениците от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, специалности „Готвач“ и „Ресторантьор“. Гостите се насладиха на вкусни кулинарни изкушения, изцяло приготвени от бъдещите професионалисти в гастрономията.

Денят премина в дух на вдъхновение, споделяне и европейска принадлежност. Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“ още веднъж доказа, че Еразъм+ не просто вдъхновява бъдещето – той го създава!

