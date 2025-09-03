Енрике Диас, Радослав Бойдев и Стивън Мустафа са големите победите в традиционното състезание по приложно колоездене Хасково 2025
Над 20 деца, любители на велосипедния спорт се включиха в състезанието по приложно колоездене Хасково 2025г. Община Хасково организира спортната надпревара в най-обичания хасковски парк Кенана по повод 8 септември- Ден на Хасково. Идеята на състезанието по приложно колоездене е да провокира интереса на децата към спорта, към здравословния начин на живот и към спазване на правилата за безопасно движение. Днес журито от известни хасковски спортни деятели оцени уменията на всички участници и класира победители в трите възрастови групи:
До 9 години:
Първо място – Стивън Мустафа
Второ място – Антоан Бойдев
Трето място- Селим Исмет
До 12 години:
Първо място: Радослав Бойдев
Второ място: Димитър Петров
Трето място: Месила Юксел
До 15 години:
На първо място: Енрике Диас
Второ място: Ивайло Михайлов
Трето място: Теодор Стефанов