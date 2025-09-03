Енрике Диас, Радослав Бойдев и Стивън Мустафа са големите победите в традиционното състезание по приложно колоездене Хасково 2025 

Над 20 деца, любители на велосипедния спорт се включиха в състезанието по приложно колоездене Хасково 2025г. Община Хасково организира спортната надпревара в най-обичания хасковски парк Кенана по повод 8 септември- Ден на Хасково. Идеята на състезанието по приложно колоездене е да провокира интереса на децата към спорта, към здравословния начин на живот и към спазване на правилата за безопасно движение. Днес журито от известни хасковски спортни деятели оцени уменията на всички участници и класира победители в трите възрастови групи:

До 9 години:

Първо място – Стивън Мустафа

Второ място – Антоан Бойдев

Трето място- Селим Исмет

До 12 години:

Първо място: Радослав Бойдев

Второ място: Димитър Петров

Трето място: Месила Юксел

До 15 години:

На първо място: Енрике Диас

Второ място: Ивайло Михайлов

Трето място: Теодор Стефанов

