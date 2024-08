Емблематични изпълнители се включват в програмата на „Джаз в Бургас“

„Джаз в Бургас“ продължава с участието на Теодосий Спасов, Васил Петров, гости от Каталуня, Великобритания, Симфониета Враца и още десетки български и чуждестранни джазмени.

Любителите на класната музика могат да се насладят на августовската програма на фестивала на 16-ти и 17-ти.

Билети се продават на касите на Експо център „Флора“, „Часовника“ и онлайн в Евентим.

ПРОГРАМА:

16.08. петък – 20 ч.

„Iris Jenster quartet“

Iris Jenster – вокал

Rob Elfrink – китара

Димитър Льолев – саксофон

Емил Пехливанов – ударни

Безклавишно трио

Теодосий Спасов – кавал, вокали

Александър Леков – китара

Начо Господинов – ударни



17.08. събота

Frantik Zen

Arnau Garrofe Farras /Каталуния/ – саксофон

Александър Логозаров – китара

Steve Hamilton /Великобритания/- пиано

Радослав Славчев -Riverman -бас

Васил Вутев – ударни

„The best of ВАСИЛ ПЕТРОВ“

Йордан Тоновски-пиано

Христо Минчев – китара

Кристиан Желев – ударни

Гост – солист – Зорница Иларионова

Симфониета Враца с диригент Христо Павлов

Описание на проектите:

Iris Jenster quartet“

Запознайте се с Айрис Дженстър, уникален талант в света на джаза. Родена и израснала в Калифорния и преместена в Холандия на дванадесетгодишна възраст, тя носи несравнима комбинация от влияния от двата свята.

Не е изненада, че музиката играе голяма роля в живота на Айрис. Тъй като и двамата родители идват от света на музиката, тя израства с дълбоко вкоренена страст към музикалността. Това е очевидно в нейния израз на текстовете и плавния синхрон, с който интерпретира музиката си.

Понастоящем учи в консерваторията в Утрехт, Айрис знае как никой друг да очарова публиката с гладкия си глас и музикална интерпретация.

В допълнение към обучението и изпълненията си, Айрис също играе водеща роля в седмичните сесии в кафене Miles в Амерсфорт. С нейното енергично присъствие и способността й да свири с други музиканти, тя постоянно създава прекрасна атмосфера, която публиката няма да забрави скоро.

Айрис Дженстър е спираща дъха джаз певица, която не искате да пропуснете. Със своите калифорнийски корени и страст към музиката, тя впечатляващо докосва публиката си по начин, който оставя трайно въздействие.

Айрис Йенстер – вокал

Роб Елфрик – китара

Димитър Льолев – саксофон

Емил Пехливанов – ударни

Безклавишно трио

„…Музиката на Теодосий Спасов е определяна като неземна и космическа, наричат го Кавала на планетата.

Артист, музикант, композитор, Теодосий Спасов с Безклавишното трио намира онзи магически начин да ни изпрати на далечно пътуване навътре и все по-навътре в себе си, чак към корена.“ – Сергей Шишов

Теодосий Спасов – кавал, вокали

Александър Леков – китара

Начо Господинов – ударни

Frantik Zen

Саксофонистът Арнау Гарофе дебютира като лидер с проекта си

Frantik Zen. В музикален план той е смесица от стилове и

преплита множество източници на вдъхновение. Композициите съчетават силен груув фондамент и комплексни, експресивни

мелодии, повлияни от виртуозността на съвременните саксофонисти.

Frantik Zen се опитва да обедини две противоположни идеи в

едно единствено понятие: неистов (FRANTIK), която е състояние

на пълно безпокойство, в което страхът взема връх, и дзен (ZEN)

– състоятние на абсолютен вътрешен мир и съзнателен контрол

над емоциите, баланс между ума и тялото. Намирането на

баланса между ума и сърцето е пътуване, което трае цял живот и музиката от Frantik Zen е част от това пътуване.

Звездната група Frantik Zen събира някои най-добрите музиканти в България. С гъвкавия си подход към китарата Александър Логозаров добавя текстура в мелодиите, Васил Вутев подлага своите мощни груувове, върху които удобно се разпрострират фънки бас линиите на Радослав Славчев ‘Riverman’ и вълшебното докосване на Стив Хамилтън на клавишите. Този екип твори ефектна смесица от фънк, джаз , R&B, поп и се откроява като предлага нещо ново и свежо на българската сцена.

Арнау Гарофе Фаррас (Каталуня) – саксофон

Александър Логозаров – китара

Стийв Хамилтън (Великобритания) – пиано

Радослав Славчев – Riverman – бас

Васил Вутев – ударни

The best of ВАСИЛ ПЕТРОВ“

Емблемата на българския джаз ще представи концертна програма от световни хитове, евъргрийни, джаз стандарти. Проекта „Световни хитове в симфоничен джаз“ съчетава суингиращата енергия на джаз групата с изисканото и романтично звучене на големия оркестър. Песните са аранжирани за филхармония с леки джаз нюанси, ще има и неочаквани импровизации. Специални гост солисти в програмата са младата певица и пианистка Валерия Стоянова и виртуозната цигуларка Зорница Иларионова, с която ще направят някои дуети, както и тя ще се представи с филмови теми наградени с Оскар. В нов прочит на Васил Петров ще звучат „Besame mucho“, „Soldier of fortune“, „Caravan“, „I was made for loving you“, „Yesterday“, неговия хит „Подслон в дъжда“ и други.

„Джаз в Бургас“ се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Организатор на събитието е Община Бургас.

