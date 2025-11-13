Емблематични фигури от нашата култура оживяват в „Писателското кафене“ в Ловешкия театър

Писатели, художници, актьори… Вапцаров, Иван Милев, Кръстьо Сарафов и много други… Всички са във вихъра на 30-те години на 20 век, време, белязано от конфликти, възходи и убийства. Само сме чели за тези хора в учебниците, но сега ще ги видете събрани накуп в „Писателското кафене“ – новият проект на Ловешкия театър. Така емблематични фигури от нашата култура оживяват на сцената.

В момента Елица Йовчева /“Великият Гетсби“ в Младежкия театър/ репетира своята нова пиеса, с която възкресява прочутото преди 9 септември 1944 г. заведение на ул. „Цар Освободител“. Днес сградата не съществува, остават само спомените.

На фона на бурното време от 30-те се проявяват характерите на най-ярките наши интелектуалци. И един келнер-режисьор сред тях, който е свидетел на раздиращи тайни и на цинизма на епохата.

В основата на пиесата е книгата на Константин Константинов „Път през годините“.

Как нацията ни се отнася към родното изкутво Каква е логиката в процеса, чертаещ културното ни развитие?

Под формата на бохемска забава пиесата иносказателно разказва за нарастващите заплахи.

Очаквайте премиера на 12 декември в Ловеч!

„Писателското кафене“

Режисьор – Елица Йовчева, участват Боряна Бабанова, Георги Грозев, Деян Жеков, Диана Спасова, Петко Венелинов, Силвия Чобанова, Цветан Пейчев, Явор Костов – Яша и Янислава Линкова.

Сценография и костюми Александра Йотковска, композитор Светослав Димитров.

