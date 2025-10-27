понеделник, октомври 27, 2025
Електроразпределителни мрежи Запад Планирани ремонтни дейности Прекъсване на електрозахранването Мездра 29.10.2025

⚡️ Поради извършване на планирани ремонтни дейностиза развитие иподдържане на електроразпределителната мрежа в сряда, 29 октомври, от 8:00 до 10:00 ч. и от 15:00 до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в гр. Мездра!

📅 „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД („ЕРМ Запад“) уведомява клиентите на дружеството, че поради извършване на планирани ремонтни дейности за развитие и поддържане на електроразпределителната мрежа на 29 октомври 2025 г. (сряда) в часовия диапазон от 8:00 до 10:00 ч. и от 15:00 до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването на територията на гр. Мездра!

❗️ Възможно е посочените планирани прекъсвания да бъдат съпътствани с кратковременни оперативни превключвания!

🙏 От ЕРМ Западсе извиняват на клиентите на дружествотоза причинените неудобства и им благодарят за проявеното разбиране!

