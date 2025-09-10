Експерти от социалната сфера участваха в супервизия по проекта „Укрепване на общинския капацитет в Община Разград” 

По проект BG05SFPR002-2.002-0135 „Укрепване на общинския капацитет в Община Разград” днес се проведе втора супервизия на тема „Обучителна и подкрепяща супервизия в социалната дейност“.

Супервизията бе за служители в Община Разград със задължения и отговорности, произтичащи от Закона за личната помощ/ЗЛП/, Закона за хората с увреждания/ЗХУ/ и Закона за социалните услуги/ЗСУ/, в частта, свързана с насочването от общината за ползване на социални услуги.

Участниците бяха от целевата група на проекта – служители, наети по проекта, служители от Отдел „Социални дейности и Здравеопазване“ в Общинска администрация Разград, както и директори на социални услуги и техните специалисти, а лектор: Анита Сарафска – Главен експерт отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“ в Община Перник.

Въпросите, разгледани по време на сесията, бяха свързани с осигуряване на подкрепа за преодоляване професионалното прегаряне, поведение и реакции при емоционално нестабилни състояния на членове от екипа, както и работата по случай и извеждане на силни страни за преодоляване на трудности.

Участниците изведоха и примери от практиката, за които имаха възможност да споделят и намерят решения.

