Експерти от Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/ в Русе проведоха информационна среща, част от кампанията „НЗОК за теб“

Срещата се проведе днес в Дома за стари хора „Възраждане“, като експертите на РЗОК представиха пред участниците, потребители и персонал, информация относно процедурата за избор и смяна на общопрактикуващ лекар, както и тази за заявяване и получаване на помощни средства за хора с увреждания, права и задължения на здравноосигурени лица при ползване на медицинска и дентална помощ, изписване на лекарства, медицински изделия и храни, както и реда за получаването им. Специално внимание бе отделено кой ще има право на рехабилитация и физиотерапия по клинични пътеки, заплащани от НЗОК, реда при издаване на направления за консултация със специалист и др. На участниците в информационната среща беше разяснен и достъпа до личната здравна информация чрез мобилното приложение „Е-здраве“, както и ползата от този достъп. На място беше извършено сдвояване на мобилни устройства и пациентски досиета на 8 човека. Участниците бяха запознати с рисковете от зачестилите фишинг измами, при които се използва името на НЗОК, като експертите на РЗОК дадоха свети как да се разпознават фалшиви съобщения и как да се реагира при съмнение за измама. Потребителите на социалната услуга, имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат изчерпателни експертни отговори, както и разяснения по всички възникнали въпроси по време на беседите в достъпен и разбираем формат. Поредицата от срещи в кампанията „НЗОК за теб“ ще продължат до края на годината. Предвижда се тези информационни срещи да станат регулярни и през 2026 г., за постигане на максимална полезност на хората в града и областта.

Инициативата се реализира със съдействието на Областната администрация и Община Русе.

