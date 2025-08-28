Експертен съвет одобри три проекта за близо 10 хиляди лева по втората сесия за младежки проекти в Шумен

Това е втората сесия за младежки проекти за 2025 г.

Одобрени са три проекта по втората сесия за годината в изпълнение на Стратегията за развитие на младежта на територията на община Шумен 2025 – 2030 г. на обща стойност 9 950 лева. Тя беше обявена през месец юни.

Проектът „Моминството – забравени традиции и легенди“ е одобрен за сума от 3 750 лв. Организатор е Илияна Борисова към Младежки клуб „Приятели на фолклора“. Целта на проекта е проучване на празничната и обредната система, свързана с девойката в някогашния календар, съхранение и приемственост на традициите, на историята на селището и празничната система, както и привличане на млади хора към фолклорното ни богатство.

Вторият проект е „Лятна фолклорна академия 2“, организирана от Роза Чанова към Сдружение „Гайтани“. Проектът е насочен към насърчаване на неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на младежите от ФТА „Гайтани“ за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, култура, изкуство, спорта и за предотвратяване на противообществени прояви сред тийнейджърите. В проекта се посочва още, повишаване на културата, креативността, творческото мислене и физическата активност. Средствата по проекта са 3 200 лв.

Третият проект е „Корени и бъдеще: Белокопитово през очите на младите“ и е на стойност 3 000 лв. Инициатор е Христо Христов от неформална младежка група „Младежи за Белокопитово“. Проектът цели да насърчи младежката активност и участие в обществения живот, както и популяризиране на културно-историческо наследство на Белокопитово. Планирани са спортни събития за младежи и общността, създаване на младежка карта на културните забележителности, провеждане на доброволчески акции по почистване и облагородяване. Сред дейностите са изработване на туристически маршрут и табели, организиране на „Ден на селото“ с участие на млади хора, заснемане на късометражен филм „Моето село“, както и насърчаване на устойчивост чрез обучение и партньорства.

Максималната финансова помощ, която се предоставя за едно проектно предложение, беше в размер до 5% от одобрените средства в бюджета на Община Шумен по функция „Култура“, дейност „Други дейности по културата“, т. е. в размер до 3 750 лв.

