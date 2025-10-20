понеделник, октомври 20, 2025
Ексцентричната комедия „Последният етаж“ ще даде началото на второто издание на фестивала „Есенни театрални срещи“ в Русе

В Камерната зала на Доходното здание днес се състоя пресконференция за провеждането на второто издание на „Есенни театрални срещи“.

Заместник-кметът Енчо Енчев, директорът на Драматичния театър „Сава Огнянов“ Боян Иванов и Катя Костова – директор на „Арт театър Берлин“, разказаха за участниците в международния театрален форум и споделиха акценти от програмата. Фестивалът ще бъде открит довечера в 19 ч. с ексцентричната комедия на Драматичен театър „Сава Огнянов“ „Последният етаж“. Гост актьор в премиерното заглавие ще бъде Албена Михова. Фестивалът се провежда до 26 октомври и е с подкрепата на Министерство на културата, Община Русе, Национален фонд „Култура“ и Арт театър „Берлин“.

„Есенните театрални срещи“ е празник за Русе – за нашия град, в който културата винаги е била мост между хората. Щастлив съм, че и тази година ще имаме възможност да посрещнем толкова талантливи актьори и режисьори, които да вдъхновят русенската публика. Вярвам, че тези дни ще ни обогатят и ще ни напомнят колко важно е Русе да живее с театъра и изкуството“, каза Енчо Енчев. Заместник-кметът също така подчерта, че с всяко следващо издание фестивалът предлага на русенската публика разнообразни и вдъхновяващи театрални форми.

Катя Костова заяви, че Русе е сцена на съвременен европейски театър. По нейните думи фестивалът дава шанс за нов културен обмен и за създаване на пространство, в което хора на изкуството ще споделят идеи със свои колеги от чужбина. „За мен форумът е кауза“, каза още директорът на „Арт театър Берлин“

Директорът на Русенския театър Боян Иванов сподели с присъстващите, че заедно с Катя Костова вече получават заявки за участие в третото издание на фестивала. Обмисля се през 2026 г. на публиката да бъде предложено да закупи т. нар. фестивален билет, с който да се посети повече от едно събитие от програмата или всички на специална цена.

Специален гост на пресконференцията беше Хосе Варлета – драматургът, създал премиерното заглавие „Последният етаж“. Роденият в Кадис, Испания, театрал е успешно приет на международната сцена със своите пиеси, представяни в 11 държави. Той разказа, че когато създава комедийна постановка, дава пълна свобода за адаптиране на сценария, но при по-сериозните теми се намесва повече. „Откакто мои произведения се поставят и в България, вече пиша, мислейки и за тази възможност“, заяви още хитовият драматург.

„Последният етаж“ ни поставя в преддверието на рая, ослепително бяло място, където се срещат четири новопристигнали души, които на пръв поглед са изключително различни: набожна монахиня, енергичен травестит, дезориентирана танцьорка на фламенко и млад мъж от квартала, който дори не се е изтрезнял след смъртта си. Придружени от тромав, но очарователен ангел, героите трябва да се изправят срещу своите предразсъдъци, желания и недовършени дела, преди да получат достъп до собствения си рай.

Организаторите на фестивала споделиха и една интересна подробност от кухнята на откриващия спектакъл. Поради контузия на един от актьорите – младото ново попълнение на театъра – Георги Алексиев, неговата роля ще бъде изиграна от режисьора на „Последният етаж“ Николай Младенов, който е и актьор и е бил част от трупата на Русенския театър. В комедията участват още гост актьорът Даниел Пеев, Тодор Лазаров и Ясена Господинова, музиката е на Мартин Каров, хореография – Татяна Янева, а сценографията и костюмите са поверени на Кирил Наумов.

