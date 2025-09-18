Екоинициативата „Красиви квартали“ продължава в кв. „Самара 3“ тази събота

Сборният пункт е на обръщалото в кв. „Самара 3“ – пред Детска градина №34 „Райна княгиня“

На 20 септември (събота), от 10.00 часа, Община Стара Загора ще продължи своята мащабна екоинициатива „Красиви квартали“, насочена към облагородяване на градската среда и ангажиране на гражданите с грижата за околното пространство. След успешните акции в кварталите „Три чучура – център“ и „Три чучура – юг“, този уикенд инициативата ще се проведе в кв. „Самара 3“.

Сборният пункт е на обръщалото в кв. „Самара 3“ – пред Детска градина №34 „Райна княгиня“.

В рамките на инициативата ще има възможност за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Събирателен пункт ще бъде разположен в района на обръщалото.

Ще бъде осигурен контейнер за събиране на едрогабаритни отпадъци, който също ще бъде позициониран в близост до детското заведение.

Община Стара Загора ще осигури чували и ръкавици за всички желаещи да се включат в акцията и да допринесат за по-приветливия облик на своя квартал.

Инициативата „Красиви квартали“ на Община Стара Загора обединява усилията на институции, граждани и партньори в името на една обща цел – по-добро качество на живот и споделена отговорност към средата, в която живеем.

Местната инициатива съвпада с провеждането на Националната кампания „Да изчистим България заедно“, към която Община Стара Загора активно се присъединява. За всички желаещи да се включат в почистването са осигурени чували и ръкавици от звено „Озеленяване“ към Община Стара Загора и от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора. Необходимите материали могат да бъдат получени от съответните административни бюра в града.

Община Стара Загора приканва всички старозагорци да се включат в почистването – с грижа, отговорност и желание за промяна.

